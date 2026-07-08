Reportan vecinos riesgo en paso peatonal junto al Tecnológico de Saltillo por deterioro de estructura

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    Reportan vecinos riesgo en paso peatonal junto al Tecnológico de Saltillo por deterioro de estructura
    Frente al Tecnológico de Monterrey también se observaron tramos de malla deteriorada, rejas abiertas y acumulación de basura en el área del arroyo. FRANCISCO MUÑIZ

Habitantes señalan que el puente es utilizado diariamente por estudiantes durante el ciclo escolar

Vecinos y comerciantes de la Avenida Universidad alertaron sobre las condiciones en las que se encuentra un paso peatonal ubicado a un costado del Tecnológico de Saltillo. Aseguran que el deterioro de la estructura representa un riesgo para quienes transitan diariamente por el lugar, especialmente durante el ciclo escolar, cuando cientos de estudiantes utilizan ese trayecto.

Durante un recorrido realizado por VANGUARDIA se constató que en el sitio fueron colocados recientemente tubos metálicos y una malla como medida preventiva para impedir que las personas se acerquen al borde del puente, donde es visible el desgaste en la parte inferior de la estructura.

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Un vecino del sector explicó que dichas medidas fueron instaladas apenas entre el martes y el miércoles de esta semana, luego de que el problema permaneciera visible durante varios meses.

“El piso se está comiendo de abajo”, comentó el habitante de la zona. Añadió que el deterioro puede apreciarse desde la parte inferior del puente y que, por esa razón, considera que la protección colocada es únicamente provisional.

$!En el sitio fueron colocados tubos metálicos y una malla como medida para impedir el paso hacia la zona donde habitantes observan deterioro.
En el sitio fueron colocados tubos metálicos y una malla como medida para impedir el paso hacia la zona donde habitantes observan deterioro. FRANCISCO MUÑÍZ

Aunque actualmente el flujo de peatones es reducido debido al periodo vacacional, aseguró que durante el semestre el lugar registra una importante afluencia de estudiantes del Tecnológico de Saltillo. Explicó que muchos jóvenes utilizan ese paso como un atajo para desplazarse entre el edificio principal del plantel y otra de las áreas ubicadas hacia la calle Reynosa, ya que de lo contrario tendrían que recorrer una distancia mayor.

“Los muchachos pasan bastante por aquí. Luego hasta se recargan en la estructura y uno les dice que tengan cuidado”, relató.

$!Vecinos señalaron que el paso peatonal es ampliamente utilizado por estudiantes del Tecnológico de Saltillo durante el periodo escolar.
Vecinos señalaron que el paso peatonal es ampliamente utilizado por estudiantes del Tecnológico de Saltillo durante el periodo escolar. FRANCISCO MUÑÍZ

El vecino indicó que la preocupación aumenta por la altura del arroyo, pues una persona que llegara a caer podría impactarse contra las piedras que se encuentran en el fondo. Recordó que antes existía una malla ciclónica que protegía todo el borde del paso. Sin embargo, con el tiempo esa protección desapareció y apenas en los últimos días fue sustituida por tubos y una nueva malla para restringir el acceso a la zona dañada.

Otros vecinos consultados coincidieron en que el sitio puede representar un peligro, principalmente cuando regresan las actividades escolares y aumenta considerablemente el paso de estudiantes. Señalaron que muchos jóvenes suelen caminar con prisa o distraídos, por lo que un descuido podría derivar en una caída. Además, consideraron que personas adultas mayores también podrían enfrentar dificultades para cruzar por el lugar.

$!Comerciantes y vecinos consideran que el lugar requiere atención para reducir riesgos a peatones que diariamente transitan por la Avenida Universidad.
Comerciantes y vecinos consideran que el lugar requiere atención para reducir riesgos a peatones que diariamente transitan por la Avenida Universidad. FRANCISCO MUÑÍZ

Durante el recorrido también se observaron otras condiciones que habitantes del sector consideran necesarias de atender sobre la misma Avenida Universidad, frente al Tecnológico de Saltillo. En ese punto se detectaron tramos de malla deteriorada, secciones de la reja abiertas y acumulación de basura en el área del arroyo.

Los vecinos señalaron que, aunque ambos puntos presentan condiciones distintas, consideran importante que reciban mantenimiento para reducir riesgos y brindar mayor seguridad tanto a estudiantes como a peatones que diariamente utilizan esa vialidad.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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