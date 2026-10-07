Representa Libramiento Norponiente de Saltillo riesgo y muerte para usuarios

El libramiento Norponiente de Saltillo está a cargo de Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, S.A. de C.V. (CAMS), subsidiaria de Roadis México, que obtuvo la concesión el 17 de noviembre de 2006. Las obras concluyeron el 26 de julio de 2011 y la operación completa comenzó el 18 de noviembre de ese año.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La sucesión de accidentes graves en el Libramiento Norponiente de Saltillo en las últimas fechas ha encendido nuevamente las alertas entre cuerpos de emergencia, autoridades municipales y representantes empresariales, quienes consideran urgente ampliar y modernizar una carretera que ha registrado seis fallecimientos en 13 accidentes durante 2026 y 2025.

La empresa es responsable de su construcción, operación, mantenimiento y conservación desde hace más de 20 años. También administra la autopista Saltillo-Monterrey y el Viaducto Santa Catarina.

La demanda no es nueva para la concesionaria de este importante eje estratégico para el comercio transfronterizo, pues desde hace más de 5 años, las estadísticas fatales han provocado fuertes denuncias y señalamientos por lo riesgoso de este importante y concurrido paso para quienes viajan entre Monterrey, Zacatecas y Torreón y la frontera de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Desde 2023, VANGUARDIA ha documentado que el tramo del Libramiento Norponiente, además de peligroso, resultaba el más costoso de la región, cuando Francisco Pérez Fuentes, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), dio a conocer recientemente que se unía a los entonces alcaldes de Saltillo y de Ramos Arizpe, José María Fraustro y José María Morales, respectivamente, para exigir mejores condiciones en las carreteras que conectan a Saltillo con la frontera norte del país.

Sin embargo, 3 años después, los siniestros fatales se mantienen vigentes, pues la poca iluminación, falta de señalamientos, carriles reducidos y alto tráfico de unidades pesadas son la mayor amenaza para quienes transitan por esta vía.

El director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre, ha advertido desde 2025 sobre las condiciones de riesgo de esta vialidad, caracterizada por contar únicamente con un carril por sentido, mientras recibe diariamente una elevada cantidad de transporte pesado, incluidos tractocamiones de doble remolque y unidades que trasladan materiales peligrosos.