Representa Libramiento Norponiente de Saltillo riesgo y muerte para usuarios

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    Representa Libramiento Norponiente de Saltillo riesgo y muerte para usuarios
    El Libramiento Norponiente de Saltillo registra 6 fallecimientos y 16 lesionados en los últimos 21 meses. Autoridades y empresarios reclaman mejor iluminación y señalización en la vía concesionada. OMAR SAUCEDO

Protección Civil y empresarios locales demandan modernizar la carretera, que acumula 13 accidentes, 16 lesionados y 6 fallecidos durante los últimos 21 meses

RAMOS ARIZPE, COAH.- La sucesión de accidentes graves en el Libramiento Norponiente de Saltillo en las últimas fechas ha encendido nuevamente las alertas entre cuerpos de emergencia, autoridades municipales y representantes empresariales, quienes consideran urgente ampliar y modernizar una carretera que ha registrado seis fallecimientos en 13 accidentes durante 2026 y 2025.

El libramiento Norponiente de Saltillo está a cargo de Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, S.A. de C.V. (CAMS), subsidiaria de Roadis México, que obtuvo la concesión el 17 de noviembre de 2006. Las obras concluyeron el 26 de julio de 2011 y la operación completa comenzó el 18 de noviembre de ese año.

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La empresa es responsable de su construcción, operación, mantenimiento y conservación desde hace más de 20 años. También administra la autopista Saltillo-Monterrey y el Viaducto Santa Catarina.

La demanda no es nueva para la concesionaria de este importante eje estratégico para el comercio transfronterizo, pues desde hace más de 5 años, las estadísticas fatales han provocado fuertes denuncias y señalamientos por lo riesgoso de este importante y concurrido paso para quienes viajan entre Monterrey, Zacatecas y Torreón y la frontera de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Desde 2023, VANGUARDIA ha documentado que el tramo del Libramiento Norponiente, además de peligroso, resultaba el más costoso de la región, cuando Francisco Pérez Fuentes, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), dio a conocer recientemente que se unía a los entonces alcaldes de Saltillo y de Ramos Arizpe, José María Fraustro y José María Morales, respectivamente, para exigir mejores condiciones en las carreteras que conectan a Saltillo con la frontera norte del país.

Sin embargo, 3 años después, los siniestros fatales se mantienen vigentes, pues la poca iluminación, falta de señalamientos, carriles reducidos y alto tráfico de unidades pesadas son la mayor amenaza para quienes transitan por esta vía.

El director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre, ha advertido desde 2025 sobre las condiciones de riesgo de esta vialidad, caracterizada por contar únicamente con un carril por sentido, mientras recibe diariamente una elevada cantidad de transporte pesado, incluidos tractocamiones de doble remolque y unidades que trasladan materiales peligrosos.

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La preocupación, además de los 6 fallecidos y de 13 accidentes y 16 personas lesionadas durante los últimos 21 meses, aumentó después de los siniestros registrados en los primeros días de octubre. El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, calificó incluso al tramo como “el libramiento de la muerte” y pidió atender problemas relacionados con visibilidad y señalización. Durante un solo fin de semana se reportaron fallecimientos y más de 15 personas lesionadas en distintos percances carreteros.

Uno de los casos fatales más recientes ocurrió el 4 de octubre en el kilómetro 31, donde un automóvil en el que viajaba una familia chocó con unidades de carga; el conductor murió y varios ocupantes resultaron heridos. Ese mismo día otro accidente múltiple, a la altura del kilómetro 48, involucró tráileres y camionetas, con saldo mortal y personas lesionadas.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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