Rescatan a perrito con cáncer avanzado y riesgo de ceguera en Saltillo; fundación pide apoyo para salvarle la vida

Integrantes de la Fundación Patitas Al Rescate asociación dedicada al rescate animal, informaron que el can, conocido de manera cariñosa como “Chiwis”, fue finalmente localizado y trasladado a una clínica veterinaria especializada luego de varios intentos fallidos por encontrarlo, pese a que ya existían reportes sobre su delicado estado de salud.

La historia de un perrito callejero de Saltillo que durante meses sobrevivió entre el abandono, el dolor y el rechazo de algunas personas ha movilizado a rescatistas y ciudadanos que ahora buscan reunir recursos para brindarle una oportunidad de vida.

Al momento de ser rescatado, el animal presentaba un avanzado cuadro de Tumor Venéreo Transmisible (TVT), una enfermedad que ya había invadido sus fosas nasales y afectado severamente la zona ocular. De acuerdo con la valoración médica inicial, el padecimiento comprometió gran parte de su rostro, provocándole infecciones constantes, secreciones con sangre y pus, además de la pérdida parcial de la visión.

Los rescatistas señalaron que el perro también presenta un importante grado de desnutrición y ha sufrido episodios de convulsiones, situación que obliga a realizar estudios complementarios para conocer el alcance de las afectaciones y definir el tratamiento más adecuado.

Aunque el pronóstico es reservado, el equipo veterinario determinó iniciar un proceso integral para intentar estabilizarlo y mejorar su calidad de vida. Entre las intervenciones previstas se contempla una cirugía para retirar la mayor cantidad posible de tejido afectado por el tumor, además de un tratamiento de quimioterapia que podría extenderse por varias sesiones, dependiendo de su evolución.

COSTO MÉDICO, UN RETO

La fundación explicó que los costos médicos representan un reto considerable. Tan solo la cirugía tiene un costo estimado de 3 mil 500 pesos, mientras que cada sesión de quimioterapia ronda los 2 mil pesos. A ello se suman estudios diagnósticos especializados que podrían superar los 2 mil 500 pesos.

Los voluntarios lamentaron que durante el tiempo que permaneció en las calles el animal fuera víctima de rechazo por parte de algunas personas que, por desconocimiento sobre la enfermedad, lo alejaban de sus viviendas e incluso lo agredían por temor a un posible contagio.