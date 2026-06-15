Rescatan a perrito con cáncer avanzado y riesgo de ceguera en Saltillo; fundación pide apoyo para salvarle la vida

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Saltillo
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    Rescatan a perrito con cáncer avanzado y riesgo de ceguera en Saltillo; fundación pide apoyo para salvarle la vida
    “Chiwis” fue rescatado tras varios reportes ciudadanos y actualmente recibe atención veterinaria especializada por un avanzado cuadro de TVT. REDES SOCIALES

La fundación que encabeza el rescate solicita apoyo para cubrir cirugías, estudios y sesiones de quimioterapia necesarias para su tratamiento

La historia de un perrito callejero de Saltillo que durante meses sobrevivió entre el abandono, el dolor y el rechazo de algunas personas ha movilizado a rescatistas y ciudadanos que ahora buscan reunir recursos para brindarle una oportunidad de vida.

Integrantes de la Fundación Patitas Al Rescate asociación dedicada al rescate animal, informaron que el can, conocido de manera cariñosa como “Chiwis”, fue finalmente localizado y trasladado a una clínica veterinaria especializada luego de varios intentos fallidos por encontrarlo, pese a que ya existían reportes sobre su delicado estado de salud.

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Al momento de ser rescatado, el animal presentaba un avanzado cuadro de Tumor Venéreo Transmisible (TVT), una enfermedad que ya había invadido sus fosas nasales y afectado severamente la zona ocular. De acuerdo con la valoración médica inicial, el padecimiento comprometió gran parte de su rostro, provocándole infecciones constantes, secreciones con sangre y pus, además de la pérdida parcial de la visión.

Los rescatistas señalaron que el perro también presenta un importante grado de desnutrición y ha sufrido episodios de convulsiones, situación que obliga a realizar estudios complementarios para conocer el alcance de las afectaciones y definir el tratamiento más adecuado.

Aunque el pronóstico es reservado, el equipo veterinario determinó iniciar un proceso integral para intentar estabilizarlo y mejorar su calidad de vida. Entre las intervenciones previstas se contempla una cirugía para retirar la mayor cantidad posible de tejido afectado por el tumor, además de un tratamiento de quimioterapia que podría extenderse por varias sesiones, dependiendo de su evolución.

COSTO MÉDICO, UN RETO

La fundación explicó que los costos médicos representan un reto considerable. Tan solo la cirugía tiene un costo estimado de 3 mil 500 pesos, mientras que cada sesión de quimioterapia ronda los 2 mil pesos. A ello se suman estudios diagnósticos especializados que podrían superar los 2 mil 500 pesos.

Los voluntarios lamentaron que durante el tiempo que permaneció en las calles el animal fuera víctima de rechazo por parte de algunas personas que, por desconocimiento sobre la enfermedad, lo alejaban de sus viviendas e incluso lo agredían por temor a un posible contagio.

$!El perrito presenta afectaciones en ojos y vías respiratorias, además de desnutrición y episodios de convulsiones.
El perrito presenta afectaciones en ojos y vías respiratorias, además de desnutrición y episodios de convulsiones. REDES SOCIALES

Actualmente, “Chiwis” permanece bajo observación médica y recibe atención especializada. Los rescatistas hicieron un llamado a la comunidad para sumarse a la causa mediante donativos económicos o muestras de apoyo que permitan cubrir los gastos de su tratamiento.

Mientras continúa la lucha por su recuperación, quienes participan en su rescate mantienen la esperanza de que el can pueda superar esta difícil etapa y encontrar finalmente una vida libre de sufrimiento.

Finalmente, la asociación comparte una cuenta para quien guste ayudar: “El que nos pueda apoyar directamente en Lions PET o en la cuenta de la fundación 4152314394239902 a nombre de Fernanda Sarahí López Guzmán, de BBVA”.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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