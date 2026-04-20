Declaran Santuario Diocesano templo de San Francisco de Asís en Saltillo

Bajo este contexto, y considerando el potencial evangelizador del recinto, así como la solicitud presentada por el reverendo padre fray Ángel Gabino Gutiérrez Martínez, ministro provincial de la Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Santiago en México, el obispo de Saltillo, Hilario González García, decretó formalmente su nueva categoría.

La profunda devoción que habitantes de Saltillo y comunidades cercanas han manifestado históricamente hacia San Francisco de Asís, reflejada en la constante llegada de peregrinos al templo ubicado en la calle de Juárez número 102, en la zona centro, derivó en su elevación como Santuario Diocesano.

La decisión se tomó tras escuchar al Consejo Presbiteral y a los rectores de iglesias vecinas, y en apego a lo establecido en los cánones 1230 al 1232 del Código de Derecho Canónico, con el objetivo de fortalecer la vida pastoral y espiritual de la región.

Con esta determinación, el templo queda erigido como Santuario Diocesano de San Francisco de Asís en Saltillo, Coahuila, consolidándose como un espacio clave para la fe y la peregrinación.

LINEAMIENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

El decreto establece que la custodia del santuario estará a cargo de la Orden de Frailes Menores, mediante convenios renovables que garanticen su continuidad.

Asimismo, se indica que todas las actividades deberán mantenerse en estrecha coordinación con la Vicaría de Pastoral, alineadas tanto al Proyecto Global de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano como al Plan Diocesano vigente.

Se instruye también a que en este espacio se ofrezcan de manera abundante los medios de salvación, privilegiando la predicación de la Palabra de Dios, la celebración de la Eucaristía y la Penitencia, así como diversas expresiones de piedad popular.

En materia normativa, se aprobarán estatutos que regirán el funcionamiento del santuario por un periodo de cinco años bajo modalidad “ad experimentum”, mismos que serán evaluados y, en su caso, ajustados al término de dicho periodo.

Finalmente, se establece que la erección canónica del santuario se llevará a cabo el 2 de mayo de 2026, marcando un momento significativo para la comunidad católica local.

El decreto fue emitido en la Curia Diocesana de Saltillo el 17 de abril de 2026, con la rúbrica del obispo Hilario González García.