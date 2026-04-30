Restauranteros de Saltillo se alistan para el 10 de mayo; prevén alta movilidad

“Nos preparamos para el día más importante del año para festejar a mamá. Este año cae en domingo, por lo que puede haber gran movilidad viernes, sábado y domingo”, explicó.

El sector restaurantero de Saltillo se declara listo para recibir a miles de comensales durante el fin de semana del 10 de mayo. Isidoro García, presidente de la CANIRAC, informó que el gremio prepara promociones especiales para celebrar a las madres.

García recomendó a la ciudadanía realizar reservaciones con anticipación para evitar contratiempos. “Yo les sugiero que separen su mesa con tiempo para que no se queden fuera. Incluso que revisen horarios”, puntualizó.

Previo al festejo, la industria vive el cierre del “Coahuila Restaurant Week”, programa que ofrece hasta un 40 por ciento de descuento. El directivo señaló que este fin de semana se espera una afluencia de hasta 12 mil personas, impulsada también por el puente largo.

Sobre la situación económica, descartó que el sector enfrente una crisis de despidos y diferenció el consumo familiar del nocturno. “El tema gastronómico, cuando es compartir con tu pareja o con tu familia, claro que es golpeado, pero no es lo mismo que un bar”, explicó.

El presidente de CANIRAC destacó la resiliencia de la industria local frente a las condiciones económicas. Aseguró que el balance de negocios se mantiene positivo en la ciudad.