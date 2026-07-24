Retiran dos árboles caídos por las lluvias en espacios públicos de Saltillo

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    Retiran dos árboles caídos por las lluvias en espacios públicos de Saltillo
    Las lluvias debilitaron las raíces del árbol de especie lila ubicado en la Alameda Zaragoza, provocando su caída.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó el retiro de ambos árboles durante la mañana del viernes

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizó durante la mañana de este viernes trabajos para retirar dos árboles que cayeron como consecuencia de las lluvias registradas durante la madrugada.

Uno de los ejemplares se encontraba en la Alameda Zaragoza, mientras que el segundo estaba ubicado en una plaza cercana al bulevar Francisco Coss y la calle Secundino Siller.

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Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que en los próximos días ambos ejemplares serán sustituidos por cuatro nuevos árboles de la especie encino siempre verde.

Explicó que las raíces del árbol ubicado en la Alameda Zaragoza, de la especie lila, se debilitaron debido a las lluvias, lo que provocó que terminara por caer. Ante esta situación, una cuadrilla de la dependencia realizó las maniobras necesarias a unos metros del kiosco para retirar el ejemplar.

El funcionario señaló que los trabajos concluyeron satisfactoriamente, con el retiro del material orgánico para su correcto confinamiento y la liberación del área para permitir nuevamente el paso de los visitantes.

De igual manera, se llevaron a cabo con éxito las labores correspondientes al árbol que cayó en la plaza ubicada sobre la calle Secundino Siller.

Olache Valdés destacó que durante la actual administración municipal se ha desarrollado una intensa labor de reforestación tanto en zonas urbanas como rurales de Saltillo, con la colaboración del Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, instituciones educativas, iniciativa privada y asociaciones civiles.

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Indicó que estas acciones forman parte de las estrategias para promover el cuidado y la protección del medio ambiente, además de contribuir al mejoramiento de los espacios públicos.

Finalmente, señaló que durante todo el año se realizan recorridos por plazas públicas y áreas verdes de la ciudad para llevar a cabo trabajos de embellecimiento, con el objetivo de ofrecer a las familias espacios dignos para la convivencia y la activación física.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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