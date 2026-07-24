Retiran dos árboles caídos por las lluvias en espacios públicos de Saltillo

Uno de los ejemplares se encontraba en la Alameda Zaragoza, mientras que el segundo estaba ubicado en una plaza cercana al bulevar Francisco Coss y la calle Secundino Siller.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizó durante la mañana de este viernes trabajos para retirar dos árboles que cayeron como consecuencia de las lluvias registradas durante la madrugada.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que en los próximos días ambos ejemplares serán sustituidos por cuatro nuevos árboles de la especie encino siempre verde.

Explicó que las raíces del árbol ubicado en la Alameda Zaragoza, de la especie lila, se debilitaron debido a las lluvias, lo que provocó que terminara por caer. Ante esta situación, una cuadrilla de la dependencia realizó las maniobras necesarias a unos metros del kiosco para retirar el ejemplar.

El funcionario señaló que los trabajos concluyeron satisfactoriamente, con el retiro del material orgánico para su correcto confinamiento y la liberación del área para permitir nuevamente el paso de los visitantes.

De igual manera, se llevaron a cabo con éxito las labores correspondientes al árbol que cayó en la plaza ubicada sobre la calle Secundino Siller.

Olache Valdés destacó que durante la actual administración municipal se ha desarrollado una intensa labor de reforestación tanto en zonas urbanas como rurales de Saltillo, con la colaboración del Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, instituciones educativas, iniciativa privada y asociaciones civiles.