Reúne jornada ‘Mente de Lobo’ a 400 universitarios para abordar la salud mental

Con la participación de 400 estudiantes de nivel superior, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizó la Segunda Jornada de Salud Mental “Mente de Lobo”, un encuentro enfocado en la prevención, el bienestar emocional y las herramientas para afrontar los desafíos de la vida universitaria. La actividad fue organizada por la Coordinación de la Unidad Saltillo y reunió a estudiantes de escuelas y facultades de esta unidad en un programa que incluyó conferencias, 16 talleres, dinámicas de convivencia y módulos de vacunación instalados por la Secretaría de Salud.

Durante la inauguración, la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, explicó que la jornada busca generar espacios de aprendizaje y reflexión para que los universitarios identifiquen sus emociones, fortalezcan el autocuidado y desarrollen recursos para enfrentar situaciones que afectan su bienestar. También destacó la importancia de promover una cultura de prevención y acompañamiento, en la que pedir ayuda y construir redes de apoyo sean parte de la vida cotidiana de la comunidad universitaria.

UNIVERSIDAD APUESTA POR LA PREVENCIÓN El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, afirmó que la atención a la salud mental debe formar parte de la preparación integral de los estudiantes, más allá de su formación académica. Señaló que la institución busca brindar herramientas para el desarrollo personal de quienes en el futuro asumirán responsabilidades profesionales y sociales. “En la Casa de los Lobos, la manada no camina sola”, expresó al referirse a la importancia de mantener una comunidad universitaria en la que sus integrantes encuentren acompañamiento cuando lo necesiten. Pimentel Martínez indicó que la estrategia contempla acciones de prevención, atención, contención, evaluación, seguimiento y canalización para estudiantes, docentes y trabajadores que requieran apoyo. “La salud mental es una prioridad para la Universidad Autónoma de Coahuila”, sostuvo.

COMPARTE EXPERIENCIAS SOBRE RESILIENCIA Como parte del programa, el Rector impartió la charla “Resiliencia”, en la que compartió experiencias de su vida personal y profesional para explicar la capacidad de adaptarse a las dificultades y encontrar alternativas para seguir adelante. Durante su intervención, destacó la importancia de mantener el diálogo con los jóvenes y abordar los obstáculos como parte de los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Pimentel Martínez también habló sobre la influencia de las enseñanzas de su padre, particularmente la idea de contribuir a mejorar la vida de otras personas mediante las acciones cotidianas. Convocó a los estudiantes a conducirse con disciplina, responsabilidad, valentía y sentido de pertenencia, además de trabajar por sus objetivos y procurar que sus logros tengan un impacto positivo en la sociedad.

En el presídium participaron también Verónica Villarreal, coordinadora de Sustentabilidad Universitaria; Saíd Alejandro Valdés, estudiante de la Facultad de Psicología, y Zuleika Galindo Hurtado, titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Con esta segunda edición, la UAdeC busca mantener espacios de orientación y prevención para atender el bienestar emocional de su comunidad y fortalecer las redes de apoyo entre universitarios.