Reúne TecNM-Saltillo a estudiantes en jornada nacional por la identidad

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    Reúne TecNM-Saltillo a estudiantes en jornada nacional por la identidad
    Los participantes formaron la palabra “México” mediante un mosaico en el estadio “Carlos Roldán Sanders”. CORTESÍA

Más de 150 alumnos y docentes participaron en actividades de reflexión, organización y representación colectiva con motivo de las fiestas patrias

El TecNM-Saltillo reunió a más de 150 estudiantes y docentes de Ciencias Económico-Administrativas durante la Jornada Nacional “Jóvenes por la Patria y Transformación”, convocada por el Instituto Nacional de la Juventud.

Las actividades se realizaron en el estadio “Carlos Roldán Sanders” de la institución, donde los participantes formaron la palabra “México” mediante un mosaico, como parte de las actividades relacionadas con la celebración de la Independencia.

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La jornada incluyó previamente una actividad en las aulas, donde estudiantes y docentes dialogaron sobre el significado de la Patria y su importancia, para posteriormente trasladar esa reflexión a una representación colectiva.

PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

La actividad permitió a los jóvenes trabajar en la organización y elaboración del mosaico, con el propósito de fomentar la participación y el trabajo colaborativo.

Rosa Isela Martínez de los Santos, jefa de Ciencias Económico-Administrativas, coordinó las actividades con el apoyo de docentes de la asignatura de Taller de Ética.

$!Estudiantes de Ciencias Económico-Administrativas participaron en las actividades relacionadas con la jornada nacional.
Estudiantes de Ciencias Económico-Administrativas participaron en las actividades relacionadas con la jornada nacional. CORTESÍA

En el evento también estuvo presente la directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.

La jornada incluyó actividades relacionadas con la identidad nacional, la participación estudiantil y el trabajo en equipo.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en diversos campus del Tecnológico Nacional de México.

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