TecNM-Saltillo fortalece actualización de su personal docente

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    TecNM-Saltillo fortalece actualización de su personal docente
    Personal docente del TecNM-Saltillo participa en los cursos intersemestrales de actualización académica. CORTESÍA

El programa contempla formación en tutorías, sistemas difusos, instrumentación académica y herramientas digitales para el próximo ciclo

El Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, puso en marcha sus cursos intersemestrales dirigidos al personal docente, como parte de las acciones de actualización y fortalecimiento de las competencias académicas.

Las actividades iniciaron el lunes 10 de agosto y se desarrollan durante esta semana y la siguiente, con cursos de 30 horas coordinados por la Subdirección Académica, el Departamento de Desarrollo Académico y la Coordinación de Formación y Actualización Docente.

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Entre los primeros cursos se encuentra “Interpretación-Seguimiento del Manual de Tutorías”, que aborda temas como el contenido del Manual del Tutor, el papel del docente en el proceso de acompañamiento y la elaboración de planes de acción.

El objetivo es proporcionar a los participantes herramientas para aplicar de manera adecuada el Manual del Tutor dentro de los procesos de tutoría. La capacitación está a cargo de Mario Rodríguez Reyes y se desarrolla en el edificio de Mecatrónica.

Otro de los cursos es “Diseño y Modelado de Sistemas Difusos Singleton Mamdani Tipo 1 en Excel”, impartido por Pascual Noradino Montes Dorantes, también en el edificio de Mecatrónica.

El contenido incluye el análisis de sistemas difusos tipo 1, sus componentes, funciones de pertenencia, procesos de inferencia y defuzzificación, además de metodologías empleadas en la literatura especializada.

También se contempla el desarrollo de sistemas mediante un lenguaje de programación avanzado, como Matlab, y la elaboración de un proyecto individual basado en la réplica de un caso similar.

$!Las capacitaciones incluyen herramientas para tutorías, instrumentación didáctica y uso de plataformas digitales.
Las capacitaciones incluyen herramientas para tutorías, instrumentación didáctica y uso de plataformas digitales. CORTESÍA

El propósito es que los participantes conozcan la clasificación, diseño y modelado de sistemas difusos Singleton Mamdani tipo 1 como una alternativa para atender problemas complejos relacionados, entre otros campos, con el procesamiento de señales y la clasificación.

PREPARAN NUEVA ETAPA DE CAPACITACIÓN

El tercer curso de esta primera etapa es “Instrumentación Didáctica y Plataformas Digitales”, que comprende aspectos como la caracterización de las asignaturas, intención didáctica, competencias, análisis por competencias específicas, fuentes de información, dosificación y calendarización de evaluaciones.

La capacitación busca que el personal docente pueda diseñar la instrumentación didáctica de sus asignaturas de acuerdo con los atributos de egreso del estudiante, además de adquirir conocimientos y habilidades para utilizar plataformas y herramientas digitales destinadas a la gestión de información académica.

Como instructores participan Francisco David Cárdenas Ledezma, Belinda Ferniza Valdés y Alan Tijerina de la Rosa.

Durante el arranque de las actividades estuvieron presentes Jessica Valverde Nuncio, jefa de Desarrollo Académico del ITS, y Leticia Guadalupe de la Fuente, coordinadora de la Oficina de Formación y Actualización Docente, responsable de la organización de los cursos.

De manera paralela, el Tecnológico Nacional de México ofrece durante esta semana cursos en línea dirigidos al personal docente de sus distintos campus

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Para la siguiente semana está programado el curso “La Educación en el Siglo XXI”, cuyo propósito es actualizar la práctica docente mediante fundamentos pedagógicos contemporáneos. Será impartido por Héctor Ricardo Antuna Recio, con el apoyo de Nallely Nohemí Díaz Cortés, en el edificio de Mecatrónica.

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Los cursos se desarrollan en distintas instalaciones del campus y continuarán durante la próxima semana. CORTESÍA

También se impartirá el “Curso Inversiones”, a cargo de Juan Alejandro Santana Aldape, así como “Plan de Negocios Pro, Herramienta para la elaboración de Plan de Negocios”, ofrecido por Rogelio Sánchez Rodríguez, ambos en el aula A6 del Edificio Principal.

Finalmente, se contempla el curso “Plataforma Educatec Intermedio”, impartido por Fernando Avilés Hilario en el edificio de Educación a Distancia.

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