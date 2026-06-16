$!Reviven tradicional esquina del Centro Histórico de Saltillo con Il Conde y Hugos la Juerta

Con un llamado a seguir creyendo en el Centro Histórico de Saltillo y recordando una historia empresarial que comenzó hace más de cuatro décadas, este martes fue inaugurada la nueva etapa de Il Conde y Hugos La Juerta, ubicados en la calle Purcell #130, frente a la Alameda Zaragoza. La ceremonia de reapertura se llevó a cabo a las 19:00 horas y reunió a familiares, clientes, amigos, autoridades e invitados especiales, quienes acompañaron a la familia Gentiloni Arizpe en el regreso de uno de los conceptos más emblemáticos de su historia empresarial.

Durante el evento, Fabio Gentiloni destacó que la apertura representa mucho más que un nuevo negocio.

“Hoy no estamos inaugurando solamente un restaurante y una nueva sucursal de Hugos La Juerta. Hoy estamos celebrando nuestra historia, que comenzó hace más de 40 años aquí en la calle de Victoria”, expresó.

La historia del proyecto fue relatada por Beatriz Arizpe, quien recordó que el origen de Hugos La Juerta surgió de manera inesperada durante uno de sus embarazos, cuando buscaba productos que no existían en Saltillo. “Mi gran antojo eran los jugos. Me encantaba ir a la Ciudad de México (...) y tenían unos jugos deliciosos, y yo me venía cargando galones de la Ciudad de México o venía mi hermana y le encargaba galones”.

Explicó que, ante la falta de opciones en Saltillo, decidió emprender junto con su esposo. “Mi mamá me prestó un extractor de jugos Jumex, una licuadora y 12 copas. Y con eso nos aventuramos a abrir la primera tienda de jugos”. Con el paso del tiempo, el proyecto fue creciendo y dio origen a otros negocios que hoy forman parte de la oferta gastronómica de la familia. “Tuvimos una vaca, luego dos y así fuimos creciendo hasta tener 100 vacas”, recordó al hablar de los inicios de la producción de yogurt. Durante la ceremonia también se recordó la evolución del concepto Il Conde, así como la apertura de otros establecimientos que posteriormente derivaron en proyectos más amplios dentro de la ciudad. Fabio Gentiloni señaló que la reapertura representa un regreso a los orígenes y una apuesta por la revitalización del primer cuadro de Saltillo. “Es para nosotros volverle a apostar al centro, es algo que no vamos a dejar de hacer con esos mismos valores, con esa misma pasión con la que siempre hemos trabajado, con la que nos marcaron mis abuelos, luego mis papás y ahora nos toca a nosotros, para seguirle dejando el ejemplo a estas nuevas generaciones”. Agregó que una de las enseñanzas más importantes heredadas por su padre fue la confianza en el potencial del Centro Histórico.

“Mi papá siempre decía que hay que seguirle apostando al centro porque el centro nunca va a pasar de moda, y creo que tenía toda la razón”. El empresario adelantó además que la familia trabaja en nuevos proyectos para los próximos meses, incluyendo la reapertura de la Terraza Romana. “Viene próximamente la Terraza Romana. Por ahí de septiembre esperamos que el arquitecto pueda terminar”. Tras el corte del listón, los asistentes recorrieron las nuevas instalaciones y conocieron la propuesta gastronómica que combinará la tradición de Hugos La Juerta con algunos de los productos más representativos de otros conceptos de la familia. “A partir de mañana ya estamos abiertos, a partir de las 8 de la mañana. Tenemos desayunos, Hugos La Juerta acá con toda la historia, y agregamos el buen café y el pan que nos caracterizan en Il Mercato. Va a haber muchas sorpresas”.

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