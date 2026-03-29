Riña deja un joven atropellado en Saltillo; responsables huyen y abandonan auto

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Riña deja un joven atropellado en Saltillo; responsables huyen y abandonan auto
    Elementos de la Policía Municipal acudieron tras el reporte de riña y atropellamiento. MARTÍN ROJAS

El vehículo utilizado en la agresión fue asegurado por las autoridades y trasladado al corralón, donde permanecerá mientras se realizan las investigaciones correspondientes

Un joven resultó con lesiones al ser atropellado por el conductor de un vehículo de la marca Chevrolet, mientras el afectado se encontraba en una reunión con familiares y amigos a las afueras de un domicilio localizado sobre calles de la colonia Brisas Poniente, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el lesionado se encontraba con un grupo de amigos sobre la calle 43A, cuando de manera repentina el conductor de un automóvil de la marca Chevrolet, modelo Malibú, acudió para buscarles pleito, lanzándoles el vehículo y logrando atropellar a un joven identificado como Edwin.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choca-camioneta-contra-vehiculo-detenido-y-se-da-a-la-fuga-en-saltillo-familia-se-encontraba-a-bordo-video-KN19724709
$!La unidad fue asegurada y trasladada al corralón para las investigaciones.
La unidad fue asegurada y trasladada al corralón para las investigaciones. MARTÍN ROJAS

Tras la agresión, del vehículo descendieron varios jóvenes, siendo uno de ellos quien presuntamente portaba un arma, lo que ocasionó que en el lugar se iniciara un conato de riña.

Los agresores subieron al vehículo para posteriormente intentar atropellar a una mujer, lo que ocasionó que vecinos salieran de sus viviendas para prestarle auxilio a la fémina.

Los responsables intentaron huir; sin embargo, abandonaron el vehículo metros adelante, pues la calle estaba cerrada.

$!Joven lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar.
Joven lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, pese a que los responsables fueron señalados por testigos, éstos no fueron detenidos y se retiraron del sitio, abandonando el vehículo.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar de los hechos para entablar una conversación con los afectados, a quienes se les indicó que debían acudir al Ministerio Público de Asuntos Viales para interponer una denuncia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para la valoración del joven, quien fue trasladado a un hospital particular para su pronta atención médica, pues resultó con un esguince.

Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa, siendo llevado al corralón, donde permanecerá hasta que el dueño lo reclame.

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