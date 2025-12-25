Riña familiar deja dos detenidos y dos lesionados, en Saltillo

Tras haber dado el abrazo navideño y desearse paz y amor en familia, todo quedó solo en la intención, pues la mañana de este jueves una celebración terminó en una riña que dejó como saldo dos personas detenidas y dos más lesionadas, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.Saltillo .

Alrededor de las 10:20 horas, elementos de la Policía Municipal, Policía del Estado, personal de la UNIF y otros uniformados acudieron al apoyo solicitado frente a la plaza comercial La Nogalera.

En el lugar se encontraron varias personas golpeándose entre sí, así como tres oficiales que no lograban controlar la situación, por lo que se dio aviso a más compañeros vía radio, quienes arribaron en pocos minutos al sitio de la trifulca.

Dos personas del sexo masculino fueron detenidas y dos más atendidas por paramédicos de la Secretaría de Salud. De acuerdo con los participantes, todo comenzó en calles de la colonia Hidalgo, donde se llevaba a cabo la celebración de la Navidad.

Con el consumo de bebidas alcohólicas, las plásticas fueron escalando a discusiones y finalmente a golpes, lo que derivó en que uno de los involucrados golpeóa con un palo el cristal de una camioneta Chevrolet Silverado.

Tras los daños, los presuntos responsables huyeron en un automóvil Chevrolet Monza y fueron alcanzados sobre el periférico, a la altura de un centro comercial, donde el conductor de la camioneta impactó el vehículo.

La pelea continuó hasta el arribo de las autoridades y de los socorristas, quienes brindaron atención a las personas involucradas. Los lesionados fueron valorados en el lugar y decidieron permanecer en el sitio de los hechos.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal y serán otros familiares quienes se encarguen de realizar los trámites correspondientes, en espera de que el conflicto pueda resolverse y no se generen más problemas familiares.