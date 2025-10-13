Rinde protesta directora de la Facultad de Odontología de la UAdeC
La doctora Shaila Esquivel Álvarez seguirá al frente durante el periodo 2025-2028
En una ceremonia celebrada en el Aula Magna “José María Fraustro Siller”, la doctora Shaila Esquivel Álvarez rindió protesta como directora de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para el periodo 2025-2028, refrendando su compromiso con la excelencia académica y el fortalecimiento institucional.
Durante el acto, la Facultad recibió además cuatro equipos de aire acondicionado donados por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura y las condiciones de trabajo académico.
El evento contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez, funcionariado universitario, integrantes del Consejo Directivo del plantel, comunidad docente y estudiantil, así como directivos de Escuelas y Facultades de la Unidad Saltillo.
En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez reconoció la labor, compromiso y liderazgo de la doctora Esquivel Álvarez, a quien expresó su respaldo institucional para continuar impulsando la calidad académica y el impacto social de la Facultad.
El rector expuso que la Facultad de Odontología no solo forma profesionales capaces, sino que transforma vidas a través del servicio y la empatía, en cada consulta, práctica y jornada comunitaria.
Dirigiéndose al estudiantado, el rector reiteró que todas las acciones y programas institucionales de la UAdeC están orientados al desarrollo integral de las y los jóvenes, a quienes exhortó a continuar su formación con excelencia académica y profundo sentido humano.
Por su parte, la directora Shaila Esquivel Álvarez expresó que asumir nuevamente la dirección representa un honor y una gran responsabilidad, que afronta con la convicción de construir una Facultad más fuerte, humana y unida.
Destacó que, tras 42 años de historia, la Facultad de Odontología cuenta por primera vez con una mujer al frente, hecho que calificó como histórico y símbolo del compromiso con la igualdad, la inclusión y el reconocimiento del talento sin distinción de género.
La doctora Esquivel agradeció a las autoridades universitarias, al personal docente, administrativo y manual, así como a su equipo de trabajo por su lealtad y compromiso, y al alumnado, a quienes definió como “el motor e inspiración de la institución”.
En representación de la comunidad estudiantil, el alumno Nelson Osvaldo Rodríguez Cruz expresó que la entrega de los nuevos equipos de aire acondicionado representa una mejora significativa en la infraestructura del plantel, al crear condiciones más dignas y favorables para el trabajo clínico y educativo diario.
Con esta toma de protesta, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con la formación de profesionales de la salud altamente capacitados, en un entorno de equidad, innovación y servicio a la comunidad.