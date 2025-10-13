Rinde protesta directora de la Facultad de Odontología de la UAdeC

En una ceremonia celebrada en el Aula Magna “José María Fraustro Siller”, la doctora Shaila Esquivel Álvarez rindió protesta como directora de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para el periodo 2025-2028, refrendando su compromiso con la excelencia académica y el fortalecimiento institucional.

Durante el acto, la Facultad recibió además cuatro equipos de aire acondicionado donados por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura y las condiciones de trabajo académico.

El evento contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez, funcionariado universitario, integrantes del Consejo Directivo del plantel, comunidad docente y estudiantil, así como directivos de Escuelas y Facultades de la Unidad Saltillo.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez reconoció la labor, compromiso y liderazgo de la doctora Esquivel Álvarez, a quien expresó su respaldo institucional para continuar impulsando la calidad académica y el impacto social de la Facultad.

El rector expuso que la Facultad de Odontología no solo forma profesionales capaces, sino que transforma vidas a través del servicio y la empatía, en cada consulta, práctica y jornada comunitaria.