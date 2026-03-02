Roban camioneta al exterior de un taller de pintura, en Saltillo

Una camioneta que se encontraba estacionada en el exterior de un taller de enderezado y pintura fue robada por dos sujetos durante la madrugada.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Fermín Espinoza Armillita y General Andrés Saucedo, en la colonia Topochico. De acuerdo con el afectado, por la mañana, al llegar a su lugar de trabajo, se percató de la ausencia de una camioneta que estaba estacionada afuera del taller. Al revisar las cámaras de vigilancia, indicó que el robo ocurrió el domingo 1 de marzo de 2026, a las 04:15 horas.

TE PUEDE INTERESAR: De Saltillo, quinto caso de sarampión en Coahuila

En las imágenes se observa que la unidad fue encendida y retirada del lugar, sin que se distinga si participaron una o dos personas. El vehículo corresponde a una Ford F-150 modelo 2008, color blanco, con camper del mismo color y placas EZ-4238-D.

La camioneta está registrada a nombre de un Colegio de Bachilleres y se encontraba bajo resguardo de Juan Roberto Ibarra Romero. El reporte fue recibido mediante una llamada telefónica.