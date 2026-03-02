Roban camioneta al exterior de un taller de pintura, en Saltillo
COMPARTIR
No hay detenidos hasta el momento, solo como prueba un video
Una camioneta que se encontraba estacionada en el exterior de un taller de enderezado y pintura fue robada por dos sujetos durante la madrugada.
El incidente ocurrió en el cruce de las calles Fermín Espinoza Armillita y General Andrés Saucedo, en la colonia Topochico. De acuerdo con el afectado, por la mañana, al llegar a su lugar de trabajo, se percató de la ausencia de una camioneta que estaba estacionada afuera del taller. Al revisar las cámaras de vigilancia, indicó que el robo ocurrió el domingo 1 de marzo de 2026, a las 04:15 horas.
TE PUEDE INTERESAR: De Saltillo, quinto caso de sarampión en Coahuila
En las imágenes se observa que la unidad fue encendida y retirada del lugar, sin que se distinga si participaron una o dos personas. El vehículo corresponde a una Ford F-150 modelo 2008, color blanco, con camper del mismo color y placas EZ-4238-D.
La camioneta está registrada a nombre de un Colegio de Bachilleres y se encontraba bajo resguardo de Juan Roberto Ibarra Romero. El reporte fue recibido mediante una llamada telefónica.