Ruta Recreativa de Saltillo combina ejercicio, salud y adopción de mascotas
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La Ruta Recreativa de Saltillo reunió actividades deportivas con consultas médicas, prevención de enfermedades y adopción de mascotas
Consultas médicas, prevención de enfermedades y oportunidades para adoptar mascotas formaron parte de los servicios disponibles este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo, donde dependencias municipales instalaron módulos para atender a quienes acudieron al bulevar Venustiano Carranza.
Además de caminar, correr o recorrer el circuito en bicicleta, patines y patineta, las familias tuvieron acceso a revisiones de salud y actividades orientadas al cuidado de sus animales de compañía, en una jornada que combinó la activación física con servicios gratuitos.
La Dirección de Salud Pública Municipal ofreció consultas generales y pruebas para detectar diabetes e hipertensión. También realizó vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, como parte de las acciones de atención preventiva.
Quienes buscaban integrar un animal de compañía a su hogar pudieron conocer a los ejemplares disponibles para adopción a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes. La entrega se realizó conforme al procedimiento establecido por el municipio.
En materia de seguridad, personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y del Grupo de Reacción Sureste compartió información con los asistentes para promover la confianza y la colaboración entre la ciudadanía y las corporaciones municipales.
La Ruta Recreativa se realiza cada domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, de las 7:00 a las 12:00 horas. El espacio permite a los habitantes utilizar la vialidad para actividades deportivas y recreativas, además de acercarse a los servicios que el municipio incorpora en cada jornada.