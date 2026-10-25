Ruta Recreativa de Saltillo combina ejercicio, salud y adopción de mascotas

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Saltillo
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    Ruta Recreativa de Saltillo combina ejercicio, salud y adopción de mascotas
    El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes presentó mascotas en busca de un hogar, con entrega sujeta al procedimiento correspondiente. CORTESÍA

La Ruta Recreativa de Saltillo reunió actividades deportivas con consultas médicas, prevención de enfermedades y adopción de mascotas

Consultas médicas, prevención de enfermedades y oportunidades para adoptar mascotas formaron parte de los servicios disponibles este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo, donde dependencias municipales instalaron módulos para atender a quienes acudieron al bulevar Venustiano Carranza.

Además de caminar, correr o recorrer el circuito en bicicleta, patines y patineta, las familias tuvieron acceso a revisiones de salud y actividades orientadas al cuidado de sus animales de compañía, en una jornada que combinó la activación física con servicios gratuitos.

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$!La Ruta Recreativa ofrece cada domingo un espacio para caminar, trotar, andar en bicicleta o patinar sobre el bulevar Venustiano Carranza.
La Ruta Recreativa ofrece cada domingo un espacio para caminar, trotar, andar en bicicleta o patinar sobre el bulevar Venustiano Carranza. CORTESÍA

La Dirección de Salud Pública Municipal ofreció consultas generales y pruebas para detectar diabetes e hipertensión. También realizó vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, como parte de las acciones de atención preventiva.

Quienes buscaban integrar un animal de compañía a su hogar pudieron conocer a los ejemplares disponibles para adopción a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes. La entrega se realizó conforme al procedimiento establecido por el municipio.

$!Familias saltillenses aprovecharon el cierre dominical del bulevar Venustiano Carranza para caminar, andar en bicicleta y convivir con sus mascotas.
Familias saltillenses aprovecharon el cierre dominical del bulevar Venustiano Carranza para caminar, andar en bicicleta y convivir con sus mascotas. CORTESÍA

En materia de seguridad, personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y del Grupo de Reacción Sureste compartió información con los asistentes para promover la confianza y la colaboración entre la ciudadanía y las corporaciones municipales.

La Ruta Recreativa se realiza cada domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, de las 7:00 a las 12:00 horas. El espacio permite a los habitantes utilizar la vialidad para actividades deportivas y recreativas, además de acercarse a los servicios que el municipio incorpora en cada jornada.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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