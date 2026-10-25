Ixtle Coahuila celebra 11 años de danza folclórica en Saltillo

Con bailes representativos de distintas regiones del país, la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila celebró su XI aniversario con una función de gala en el Paraninfo del Ateneo Fuente, donde presentó un repertorio dedicado a la diversidad de las tradiciones mexicanas. Bajo la dirección de Ramiro Moreno Macías, la agrupación ha desarrollado una trayectoria enfocada en la difusión de la danza tradicional, con especial atención al folclor de Coahuila, destacó Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura.

La funcionaria reconoció el trabajo de la compañía y sus presentaciones dentro y fuera de Saltillo, con las que ha representado a la capital coahuilense en distintos encuentros culturales. La gala contó con el acompañamiento musical en vivo de Desafío Norteño y la participación especial del maestro Fernando Cereceres, originario de Chihuahua, quienes se sumaron a la celebración de la agrupación. Fundada en 2015 por el coreógrafo y bailarín coahuilense Ramiro Moreno, Ixtle Coahuila tiene como propósito preservar y difundir las expresiones del folclor mexicano a través de la música y la danza, con énfasis en las tradiciones de la entidad.

Desde 2022, la compañía representa al municipio de Saltillo con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura. Su propuesta escénica combina identidad, tradición y creatividad, y le ha permitido participar en festivales y concursos nacionales e internacionales, donde ha obtenido reconocimientos. El programa de aniversario incluyó estampas de Fiesta Veracruzana, Sinaloa Costa, Jalisco, Huasteca, un popurrí de Nuevo León, Chihuahua y polkas del sureste de Coahuila, en un recorrido por los ritmos y bailes que forman parte del patrimonio cultural del país.