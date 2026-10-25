Ixtle Coahuila celebra 11 años de danza folclórica en Saltillo

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    Ixtle Coahuila celebra 11 años de danza folclórica en Saltillo
    La Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila celebró 11 años de trayectoria con una función especial en el Paraninfo del Ateneo Fuente. CORTESÍA

Ixtle Coahuila festejó 11 años de trayectoria con una gala de danza folclórica en el Paraninfo del Ateneo Fuente, con bailes de siete regiones de México

Con bailes representativos de distintas regiones del país, la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila celebró su XI aniversario con una función de gala en el Paraninfo del Ateneo Fuente, donde presentó un repertorio dedicado a la diversidad de las tradiciones mexicanas.

Bajo la dirección de Ramiro Moreno Macías, la agrupación ha desarrollado una trayectoria enfocada en la difusión de la danza tradicional, con especial atención al folclor de Coahuila, destacó Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura.

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$!Bajo la dirección de Ramiro Moreno Macías, la agrupación promueve la música y la danza tradicional mexicana, con especial énfasis en las expresiones culturales de Coahuila.
Bajo la dirección de Ramiro Moreno Macías, la agrupación promueve la música y la danza tradicional mexicana, con especial énfasis en las expresiones culturales de Coahuila. CORTESÍA

La funcionaria reconoció el trabajo de la compañía y sus presentaciones dentro y fuera de Saltillo, con las que ha representado a la capital coahuilense en distintos encuentros culturales.

La gala contó con el acompañamiento musical en vivo de Desafío Norteño y la participación especial del maestro Fernando Cereceres, originario de Chihuahua, quienes se sumaron a la celebración de la agrupación.

Fundada en 2015 por el coreógrafo y bailarín coahuilense Ramiro Moreno, Ixtle Coahuila tiene como propósito preservar y difundir las expresiones del folclor mexicano a través de la música y la danza, con énfasis en las tradiciones de la entidad.

$!El repertorio incluyó bailes de Veracruz, Sinaloa, Jalisco, la Huasteca, Nuevo León, Chihuahua y el sureste de Coahuila.
El repertorio incluyó bailes de Veracruz, Sinaloa, Jalisco, la Huasteca, Nuevo León, Chihuahua y el sureste de Coahuila. CORTESÍA

Desde 2022, la compañía representa al municipio de Saltillo con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura. Su propuesta escénica combina identidad, tradición y creatividad, y le ha permitido participar en festivales y concursos nacionales e internacionales, donde ha obtenido reconocimientos.

El programa de aniversario incluyó estampas de Fiesta Veracruzana, Sinaloa Costa, Jalisco, Huasteca, un popurrí de Nuevo León, Chihuahua y polkas del sureste de Coahuila, en un recorrido por los ritmos y bailes que forman parte del patrimonio cultural del país.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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