¿Sabes cantar? Invitan a participar en el HimnoTón 2026 en Saltillo

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    ¿Sabes cantar? Invitan a participar en el HimnoTón 2026 en Saltillo
    El HimnoTón 2026 se realizará en la Alameda Zaragoza de Saltillo. CORTESÍA

La actividad se realizará en la Alameda Zaragoza y busca reunir a familias en una jornada de inclusión y apoyo a los centros de rehabilitación

El CRIT Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo convocan a la ciudadanía a participar en el HimnoTón 2026, actividad que se llevará a cabo el 12 de septiembre en la Explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza.

La jornada está programada para iniciar a las 17:30 horas y busca reunir a familias, amigos y personas interesadas en sumarse a una actividad relacionada con la inclusión.

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A los asistentes se les pide acudir con una playera morada, amarilla o de Teletón, además de sombrero y su Bote Teletón.

CONVOCAN A SUMARSE A LA JORNADA

La actividad forma parte de las acciones rumbo a la edición 2026 de Teletón, cuyo lema es “Por eso te quiero Teletón”.

De acuerdo con la información difundida, la meta nacional es superar los 426 millones 978 mil 716 pesos, recursos que serán destinados al mantenimiento de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) existentes y a la construcción de una nueva sede en Minatitlán, Veracruz.

La convocatoria en Saltillo busca promover la participación ciudadana mediante una actividad abierta a las familias.

APOYO PARA LA RED DE REHABILITACIÓN

La jornada nacional de recaudación está contemplada para el 10 de octubre de 2026, mientras que el encuentro del HimnoTón en Saltillo fue anunciado para el 12 de septiembre.

Los organizadores invitaron a la población a participar y contribuir con las actividades de Teletón, cuyo objetivo incluye mantener la operación de los centros existentes y ampliar la infraestructura de atención mediante un nuevo CRIT.

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