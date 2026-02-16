Logan Paul rompe récord con histórica venta de carta Pokémon

Una de las personalidades más polémicas de internet, el influencer y luchador Logan Paul, volvió a acaparar la atención mediática, esta vez al capitalizar el fanatismo y coleccionismo de Pokémon. El también empresario vendió una de las cartas más difíciles de conseguir por 16.4 millones de dólares.

De acuerdo con la información difundida, la carta fue presentada dentro de un collar de oro personalizado que Paul utilizó durante WrestleMania 38, con la promesa de entregarla personalmente al comprador ganador.

La subasta fue organizada por Goldin Auctions y se extendió durante 42 días, hasta culminar en una intensa ronda de ofertas de último minuto que elevó el precio final de la pieza.