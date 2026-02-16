Logan Paul rompe récord con histórica venta de carta Pokémon

16 febrero 2026
    Logan Paul rompe récord con histórica venta de carta Pokémon
    Histórica. La carta “Illustrator”, certificada con grado 10 por PSA, se convirtió en la más cara jamás vendida en una subasta. FOTO: INSTAGRAM@loganpaul

La codiciada pieza ‘Illustrator’ de Pikachu, una de solo 39 existentes, alcanzó los 16.4 millones de dólares en una subasta internacional

Una de las personalidades más polémicas de internet, el influencer y luchador Logan Paul, volvió a acaparar la atención mediática, esta vez al capitalizar el fanatismo y coleccionismo de Pokémon. El también empresario vendió una de las cartas más difíciles de conseguir por 16.4 millones de dólares.

De acuerdo con la información difundida, la carta fue presentada dentro de un collar de oro personalizado que Paul utilizó durante WrestleMania 38, con la promesa de entregarla personalmente al comprador ganador.

La subasta fue organizada por Goldin Auctions y se extendió durante 42 días, hasta culminar en una intensa ronda de ofertas de último minuto que elevó el precio final de la pieza.

LA COMPRA-VENTA

Durante la transmisión en vivo, alrededor de la 1:00 de la madrugada, más de 30 mil espectadores seguían atentos el desenlace de la subasta.

Goldin explicó que la carta “Illustrator” es considerada “la joya de la corona de todas las cartas Pokémon”, y que la pieza de Paul es especialmente codiciada por su estado prácticamente impecable. Se trata de la única carta “Illustrator” con grado 10 otorgado por la agencia de autenticación PSA.

Con esta operación, la pieza se convirtió en la carta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta. (Con información de CNN y tiempo.com).

