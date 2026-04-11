Sale más caro comprar carne de res en Saltillo: se encareció 38% en el último año

Una comparativa de los datos públicos entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026, arrojó que el kilo de Rib Eye costó en promedio 199 pesos el año pasado, mientras que este año subió a 275 pesos.

El precio promedio de la carne de res tuvo un aumento de hasta el 38 por ciento en Saltillo en el último año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

También en carnes finas hubo un aumento. En marzo del año pasado, Carnes Finas San Juan vendió el kilo de ese corte en 392 pesos, mientras que este año se comercializa en 499.80 pesos, un alza de 26.3 por ciento.

Para el caso del Sirloin, el precio en 2025 fue de 185 pesos, mientras que este año se comercializa en 218 pesos por kilo, un incremento del 18 por ciento.

El corte New York subió 8.4 por ciento, pues pasó de 331 a 359; en tanto, la milanesa incrementó de 234 a 249 pesos.

El chamberete, regularmente usado para hacer caldo de res, tuvo un aumento de 10 pesos en promedio hacia el 2026, pasando de 170 a 180 pesos en promedio.

El llamado bistec del siete pasó de 128 a 134 pesos, mientras que la arrachera subió de 320 a 350 pesos.

Las que no tuvieron una variación fueron la molida de res 80-20, que se mantuvo en 112 pesos promedio de un año a otro y la de pulpa negra, en 200 pesos por kilo.

MÁS BARATO QUE EN OTRAS CIUDADES

Pese al incremento generalizado en Saltillo, el Inegi también registra que los precios están entre los más baratos respecto a otras ciudades.

Por ejemplo, el Rib Eye (275 pesos por kilo) es el segundo más barato del País, solo por detrás de Puebla (255); El mismo corte se vende en 426 en Monterrey, 424 en la Ciudad de México, 409 en Ciudad Juárez y Torreón, y hasta 309 en Mexicali.

La molida especial 80-20 cuesta 111 en Saltillo y solo es más barata en Guadalajara con 109. En Mérida, Aguascalientes, Campeche y Cancún alcanza los 142 pesos por kilo, mientras que en Chihuahua cuesta 139.

No obstante, la arrachera en Saltillo sí es de las más caras del País, pues los 350 pesos promedio solo se superan por los 375 que cuesta en Toluca y los 359 que cuesta en Hermosillo.

Por el contrario, registros del Área Metropolitana de la Ciudad de México exponen que ese corte se comercializa en 171 pesos, casi la mitad que en Saltillo.