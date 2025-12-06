Saltillenses conviven en la nueva cancha rehabilitada de la colonia Espinoza Mireles
La cancha del Centro Comunitario fue completamente rehabilitada con una inversión de 4.2 millones de pesos
Después de 27 años sin intervención, las familias de la colonia Gustavo Espinoza Mireles finalmente cuentan con una cancha renovada en su Centro Comunitario, gracias al programa municipal “Activa tu Parque”. El alcalde Javier Díaz González informó que la obra se concretó mediante una inversión de 4.2 millones de pesos, aportada en conjunto con el empresario Christopher Delgado y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
La rehabilitación del espacio responde a una petición de larga data por parte de quienes utilizan la cancha para actividades deportivas y recreativas. El alcalde destacó que este tipo de obras fortalecen la convivencia vecinal y subrayó la importancia de las alianzas con el sector privado para recuperar espacios públicos. “Este lugar es un punto de encuentro para miles de familias; el compromiso de ciudadanos como Christopher Delgado fue clave para devolverle vida a esta área”, señaló.
Los trabajos incluyeron la nivelación del terreno y la instalación de pasto sintético, nuevas porterías e iluminación, así como la rehabilitación de la pista de trote y de la malla perimetral del Centro Comunitario.
También se colocó malla en la cancha de fútbol rápido, se añadió un módulo de juegos infantiles, se realizaron labores de reforestación y se integró un mural de arte urbano. El municipio invitó a niñas, niños, jóvenes y adultos a cuidar las instalaciones y a aprovecharlas para actividades deportivas y recreativas. Con esta entrega, el programa “Activa tu Parque” suma ya más de 35 millones de pesos invertidos en la rehabilitación de 10 parques en la ciudad.