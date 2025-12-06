Saltillenses conviven en la nueva cancha rehabilitada de la colonia Espinoza Mireles

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    Saltillenses conviven en la nueva cancha rehabilitada de la colonia Espinoza Mireles
    La cancha del Centro Comunitario en la Gustavo Espinoza Mireles fue totalmente renovada como parte del programa “Activa tu Parque”, después de más de dos décadas sin intervención. FOTO: CORTESÍA

La cancha del Centro Comunitario fue completamente rehabilitada con una inversión de 4.2 millones de pesos

Después de 27 años sin intervención, las familias de la colonia Gustavo Espinoza Mireles finalmente cuentan con una cancha renovada en su Centro Comunitario, gracias al programa municipal “Activa tu Parque”. El alcalde Javier Díaz González informó que la obra se concretó mediante una inversión de 4.2 millones de pesos, aportada en conjunto con el empresario Christopher Delgado y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!La colaboración entre el municipio y la iniciativa privada permitió concretar una inversión de 4.2 millones de pesos para rescatar este punto de convivencia comunitaria.
La colaboración entre el municipio y la iniciativa privada permitió concretar una inversión de 4.2 millones de pesos para rescatar este punto de convivencia comunitaria. FOTO: CORTESÍA

La rehabilitación del espacio responde a una petición de larga data por parte de quienes utilizan la cancha para actividades deportivas y recreativas. El alcalde destacó que este tipo de obras fortalecen la convivencia vecinal y subrayó la importancia de las alianzas con el sector privado para recuperar espacios públicos. “Este lugar es un punto de encuentro para miles de familias; el compromiso de ciudadanos como Christopher Delgado fue clave para devolverle vida a esta área”, señaló.

$!La instalación de pasto sintético, porterías nuevas e iluminación moderna transformó por completo el espacio deportivo utilizado por familias de la zona norte de Saltillo.
La instalación de pasto sintético, porterías nuevas e iluminación moderna transformó por completo el espacio deportivo utilizado por familias de la zona norte de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Los trabajos incluyeron la nivelación del terreno y la instalación de pasto sintético, nuevas porterías e iluminación, así como la rehabilitación de la pista de trote y de la malla perimetral del Centro Comunitario.

$!El proyecto de rehabilitación incluyó mejoras en la pista de trote, mallas perimetrales, áreas de juegos infantiles, reforestación y un mural de arte urbano.
El proyecto de rehabilitación incluyó mejoras en la pista de trote, mallas perimetrales, áreas de juegos infantiles, reforestación y un mural de arte urbano. FOTO: CORTESÍA

También se colocó malla en la cancha de fútbol rápido, se añadió un módulo de juegos infantiles, se realizaron labores de reforestación y se integró un mural de arte urbano. El municipio invitó a niñas, niños, jóvenes y adultos a cuidar las instalaciones y a aprovecharlas para actividades deportivas y recreativas. Con esta entrega, el programa “Activa tu Parque” suma ya más de 35 millones de pesos invertidos en la rehabilitación de 10 parques en la ciudad.

