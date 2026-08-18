Saltillenses hacen fila en Telcel tras suspensión de líneas terminadas en 0

A tres días de que venciera el plazo para registrar las líneas telefónicas con terminación 0, usuarios comenzaron a acudir a centros de atención Telcel en Saltillo para realizar el trámite, algunos después de quedarse sin servicio. Durante un recorrido por tres establecimientos de atención Telcel, se observaron filas y una importante presencia de usuarios que buscaban vincular sus líneas. En algunos puntos, las personas reportaron tiempos de espera de entre 40 y 50 minutos. Algunas personas señalaron que su número terminaba en 0 y que necesitaban realizar el proceso, mientras que otros llegaron después de experimentar la suspensión de su servicio.

En contraste, en establecimientos de atención Movistar no se observó una afluencia extraordinaria de personas relacionada con la vinculación de líneas. ALGUNOS USUARIOS YA SE QUEDARON SIN SEÑAL Julio Martínez, usuario de Telcel con una línea terminada en 0, explicó que durante los días previos recibió mensajes de Telcel en los que se le advertía que el 15 de agosto era el último día para realizar el registro. Sin embargo, reconoció que inicialmente no le dio importancia y que finalmente intentó completar el procedimiento ese mismo día. Ingresó al sitio de Telcel para realizar la vinculación, pero el sistema se encontraba saturado y no pudo concluir el trámite. Posteriormente, recibió un mensaje en el que se le indicaba que tendría un período adicional para realizar el registro. Sin embargo, fue hasta la mañana del 18 de agosto cuando, mientras utilizaba su teléfono, detectó que ya no tenía señal ni servicio de Internet móvil. Después recibió la notificación de Telcel en la que se le informó que su línea había sido suspendida. Debido a que utiliza el teléfono para trabajar, decidió completar nuevamente el registro en línea. Según relató, esta vez pudo concluirlo sin problemas y su servicio volvió a funcionar en menos de cinco minutos. Martínez explicó que durante el procedimiento ingresó su número telefónico, recibió un código de verificación y posteriormente proporcionó los datos de su identificación oficial. También realizó la prueba de vida mediante la cámara del teléfono.

EL TRÁMITE CONTINUARÁ DE MANERA ESCALONADA El registro no termina con las líneas cuyo número final es 0. La CRT estableció un calendario escalonado para que los usuarios vinculen sus líneas. De acuerdo con el portal oficial, las fechas son las siguientes: Terminación 0: 15 de agosto Terminación 1: 31 de agosto Terminación 2: 15 de septiembre Terminación 3: 30 de septiembre Terminación 4: 15 de octubre Terminación 5: 31 de octubre Terminación 6: 15 de noviembre Terminación 7: 30 de noviembre Terminación 8: 15 de diciembre Terminación 9: 31 de diciembre Al concluir cada período, las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas hasta que se complete el registro. La medida busca asociar cada línea telefónica con una CURP, con el objetivo de identificar y suspender líneas anónimas utilizadas en delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual. ¿QUIÉNES TIENEN QUE REGISTRAR SU LÍNEA? La CRT establece que el trámite corresponde a las líneas de prepago o recarga. En el caso de los usuarios con plan de pospago o plan de renta, la propia autoridad señala que no necesitan realizar este registro debido a que su línea ya está asociada con su nombre desde la contratación del servicio. Telcel, por su parte, mantiene información para sus usuarios sobre el procedimiento de vinculación y señala que el registro puede realizarse tanto en línea como de manera presencial en sus Centros de Atención a Clientes. SE PUEDE HACER DESDE CASA Para evitar las filas en sucursales, el trámite puede realizarse desde el teléfono mediante el portal habilitado por la CRT y las plataformas de las compañías telefónicas. El proceso requiere una identificación oficial vigente. En el trámite remoto se solicita fotografiarla por ambos lados y realizar una prueba de vida con la cámara del teléfono. La CRT aclara que no se almacenan datos biométricos como huella digital o iris; la prueba de vida se utiliza para verificar que quien realiza el procedimiento sea una persona real. El registro es gratuito y, una vez concluido, la compañía debe enviar un folio de confirmación. Para quienes tengan dudas o requieran realizarlo presencialmente, la autoridad recomienda acudir al centro de atención de su compañía con una identificación vigente.

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