Saltillenses viven una tarde de tradición y color en el Festival de Mariposas Monarca

Aproximadamente a las 18:00 horas del pasado domingo de festival, el Centro Histórico de Saltillo bullía de actividad. Miles de personas llenaban los espacios públicos, transformados por la magia del Festival Paso de la Mariposa Monarca. El Paseo Capital se convertía en un río de gente caminando, donde familias, parejas y grupos de amigos fluían de un punto a otro. El ambiente era de celebración, con el sonido de la música y las voces mezclándose. Los visitantes se detenían constantemente para tomar fotos de las impresionantes decoraciones. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: inauguran quinto Festival de la Mariposa Monarca con Plaza de Armas llena

ATRACTIVOS BAJO EL CIELO DE OTOÑO La principal atracción eran las vibrantes obras de arte inspiradas en el Día de Muertos y la migración monarca. A cada paso se encontraban: - Mariposas Monarca: Cientos de mariposas artesanales, de tonos naranjas y negros, estaban suspendidas o adornando las estructuras, creando un simbólico “vuelo” a través de las plazas y el Callejón Santos Rojo. - Catrinas y Alebrijes: Las imponentes catrinas y los fantásticos alebrijes, muchos de ellos monumentales, se robaban la atención en la Plaza de Armas y el patio del Palacio de Gobierno, aportando un toque de misticismo y tradición mexicana al recorrido.