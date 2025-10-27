Saltillenses viven una tarde de tradición y color en el Festival de Mariposas Monarca
El Paseo Capital se llena de color con mariposas artesanales, catrinas monumentales y alebrijes, ofreciendo un recorrido de arte, tradición y cultura para toda la familia
Aproximadamente a las 18:00 horas del pasado domingo de festival, el Centro Histórico de Saltillo bullía de actividad. Miles de personas llenaban los espacios públicos, transformados por la magia del Festival Paso de la Mariposa Monarca.
El Paseo Capital se convertía en un río de gente caminando, donde familias, parejas y grupos de amigos fluían de un punto a otro. El ambiente era de celebración, con el sonido de la música y las voces mezclándose. Los visitantes se detenían constantemente para tomar fotos de las impresionantes decoraciones.
ATRACTIVOS BAJO EL CIELO DE OTOÑO
La principal atracción eran las vibrantes obras de arte inspiradas en el Día de Muertos y la migración monarca. A cada paso se encontraban:
- Mariposas Monarca: Cientos de mariposas artesanales, de tonos naranjas y negros, estaban suspendidas o adornando las estructuras, creando un simbólico “vuelo” a través de las plazas y el Callejón Santos Rojo.
- Catrinas y Alebrijes: Las imponentes catrinas y los fantásticos alebrijes, muchos de ellos monumentales, se robaban la atención en la Plaza de Armas y el patio del Palacio de Gobierno, aportando un toque de misticismo y tradición mexicana al recorrido.
EL ESPECTÁCULO DEL ATARDECER
Justo a esa hora, el atardecer pintaba el cielo de tonos cálidos, desde naranjas intensos hasta morados suaves, creando un telón de fondo dramático para la escena. La luz dorada del sol poniente bañaba las fachadas de los edificios históricos, como la Catedral de Saltillo, y hacía brillar los colores de las mariposas y las figuras decorativas. La vista era sencillamente espectacular, con las siluetas de miles de personas y el arte del festival destacando bajo el cielo crepuscular.
El Paseo Capital, peatonalizado y lleno de vida, se reafirmaba como el corazón cultural de la ciudad, ofreciendo a los saltillenses y visitantes una tarde memorable de arte, tradición y comunidad.
