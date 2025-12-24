Saltillo: Logra zona de captación San Lorenzo recuperación de 13 metros en sus niveles de agua
A pesar de que Saltillo ha duplicado su población en las últimas dos décadas, la gestión técnica y la rehabilitación de pozos permiten un respiro al acuífero en medio de una crisis climática
En un contexto de crecimiento poblacional acelerado y desafíos climáticos, la zona de captación de agua San Lorenzo registró una recuperación significativa en sus niveles de reserva.
De acuerdo con la Auditoría Interna de Aguas de Saltillo, el nivel de los pozos pasó de 1,712 metros sobre el nivel del mar en junio de 2024 a 1,725 metros en junio de 2025, lo que representa un aumento de 13 metros en tan solo un año.
Este avance es importante para la capital del estado, que cuenta con más de 925,000 habitantes y tiene como única fuente de abastecimiento el agua subterránea.
La gestión del recurso se ha vuelto crítica, considerando que la población del municipio se ha duplicado en los últimos 22 años, mientras que Aguas de Saltillo atraviesa un periodo de sequía que ha obligado a implementar un plan emergente.
RADIOGRAFÍA DE LA EXTRACCIÓN
La ciudad se abastece a través de cinco zonas principales de captación. Aunque San Lorenzo es una pieza clave, las fuentes indican que es actualmente la zona donde menos se extrae agua, con un promedio de 211 litros por segundo. Los pozos en esta área tienen una profundidad promedio de 335 metros.
Para dimensionar el aporte de San Lorenzo frente a otras zonas de la ciudad, los volúmenes de extracción se distribuyen de la siguiente manera: Zapalinamé aporta 812 litros por segundo, mientras que Loma Alta se extraen 383 litros por segundo.
En la zona de captación del ejido Agua Nueva se extraen 328 litros por segundo y en el caso de Carneros es de 284 litros por segundo.
TECNOLOGÍA PARA COMBATIR SEQUÍA
De acuerdo a la información oficial, la recuperación de los niveles responde a una estrategia de gestión y preservación de los acuíferos. Entre las acciones implementadas destacan el redimensionamiento y rehabilitación de los pozos, así como tratamientos para mejorar su permeabilidad.
Aguas de Saltillo asegura que se ha apostado por la modernización mediante la digitalización del comportamiento de los pozos, la automatización de su operación y la instalación de estaciones meteorológicas.
“Estas herramientas permiten programar paros estratégicos que facilitan la recuperación de los niveles de agua, garantizando el suministro incluso durante las sequías habituales de esta región semidesértica”, se indica en la auditoría interna con fecha de actualización de noviembre de este año.
“El objetivo central de estas maniobras es alcanzar un equilibrio sostenible entre el agua que se infiltra naturalmente en el subsuelo y la que se extrae para el consumo humano”, añade el documento.