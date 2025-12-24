Saltillo: Logra zona de captación San Lorenzo recuperación de 13 metros en sus niveles de agua

En un contexto de crecimiento poblacional acelerado y desafíos climáticos, la zona de captación de agua San Lorenzo registró una recuperación significativa en sus niveles de reserva.

De acuerdo con la Auditoría Interna de Aguas de Saltillo, el nivel de los pozos pasó de 1,712 metros sobre el nivel del mar en junio de 2024 a 1,725 metros en junio de 2025, lo que representa un aumento de 13 metros en tan solo un año.

Este avance es importante para la capital del estado, que cuenta con más de 925,000 habitantes y tiene como única fuente de abastecimiento el agua subterránea.

La gestión del recurso se ha vuelto crítica, considerando que la población del municipio se ha duplicado en los últimos 22 años, mientras que Aguas de Saltillo atraviesa un periodo de sequía que ha obligado a implementar un plan emergente.

RADIOGRAFÍA DE LA EXTRACCIÓN

La ciudad se abastece a través de cinco zonas principales de captación. Aunque San Lorenzo es una pieza clave, las fuentes indican que es actualmente la zona donde menos se extrae agua, con un promedio de 211 litros por segundo. Los pozos en esta área tienen una profundidad promedio de 335 metros.