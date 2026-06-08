¿México campeón del Mundial 2026? Solo 6% de los mexicanos lo cree, revela encuesta

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el porcentaje de personas que afirmó estar “muy interesada” o “algo interesada” en el Mundial pasó de 29 a 43 por ciento entre la primera y la segunda mitad de mayo. Al promediar ambos levantamientos, el interés se ubicó en 37 por ciento, una cifra similar a la registrada antes de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

A pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026 , el entusiasmo entre los mexicanos por el torneo ha mostrado un crecimiento, aunque todavía no alcanza a la mayoría de la población. Así lo señala un estudio nacional realizado por El Financiero , el cual refleja que el interés por el evento aumentó durante mayo, pero sigue lejos de convertirse en un fenómeno generalizado entre los ciudadanos.

Otro de los aspectos analizados fue la confianza en la Selección Mexicana. Los resultados reflejan que el representativo nacional enfrenta un escenario de escepticismo entre los aficionados. Apenas 35 por ciento de los encuestados señaló tener mucha o alguna confianza en el equipo, mientras que 65 por ciento dijo tener poca o ninguna confianza en el desempeño del Tricolor.

El estudio también muestra diferencias importantes entre hombres y mujeres. Entre la población masculina, 44 por ciento manifestó interés por la justa mundialista, mientras que entre las mujeres el porcentaje fue de 32 por ciento. Aun así, ni siquiera entre los hombres el entusiasmo alcanza a representar una mayoría.

La percepción prácticamente no ha cambiado respecto a un sondeo realizado entre febrero y marzo de este mismo año, cuando 36 por ciento expresó confianza y 60 por ciento desconfianza.

Al igual que ocurre con el interés por el Mundial, la confianza en la selección es mayor entre los hombres. El 42 por ciento de ellos dijo confiar en el equipo mexicano, frente al 29 por ciento de las mujeres.

Sin embargo, los datos muestran que existe una relación directa entre el seguimiento del torneo y la confianza en el conjunto nacional. Entre quienes se declararon interesados en el Mundial, la confianza en la Selección Mexicana aumenta hasta 61 por ciento.

Pese a ello, las expectativas de que México conquiste el campeonato son reducidas. Solamente 6 por ciento de las personas consultadas considera que el Tricolor levantará la Copa del Mundo al final del torneo. Incluso entre quienes siguen más de cerca la competencia, esa cifra apenas alcanza el 8 por ciento.

En contraste, los aficionados identifican a otras selecciones como las principales candidatas al título. Entre las personas interesadas en el Mundial, Brasil aparece como el favorito con 25 por ciento de las preferencias, seguido de España con 15 por ciento, Argentina con 14 por ciento y Francia con 12 por ciento.

La encuesta fue realizada vía telefónica a 800 mexicanos mayores de edad en las 32 entidades del país. El levantamiento se dividió en dos etapas durante mayo de 2026 y cuenta con un nivel de confianza estadística del 95 por ciento y un margen de error de más o menos 3.5 puntos porcentuales.

Los resultados reflejan que, aunque el Mundial comienza a generar expectativa conforme se acerca el silbatazo inicial, el torneo todavía no logra despertar un interés mayoritario ni una confianza sólida en las posibilidades de la Selección Mexicana.

Con información de El Financiero