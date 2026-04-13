$!Ratifican sentencia contra dos hombres por prostitución y abuso sexual contra una niña, de 12 años, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un juez de control ratificó una pena de más de 161 años y de 69 años para dos hombres por los delitos de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, equiparable a violación, corrupción de menores y abuso sexual, en Nuevo León. Los sentenciados son Bernabé “N” y Agustín “N”, quienes habían presentado un recurso de apelación; sin embargo, el fallo condenatorio les fue ratificado a ambos.

HOMBRES ACORDARON ABUSOS CONTRA MENOR DE EDAD A CAMBIO DE DINERO La víctima de los hechos es una menor de identidad protegida que al momento del inicio de los abusos contaba con 11 años de edad. “Los dos acusados acordaron la realización de actos ilegales para causar daño grave a la víctima, al imponerle la participación activa en encuentros con interacción sexual, obteniendo un lucro indebido, siendo las acciones con las cuales los dos ahora sentenciados ocasionaron lesiones físicas y maltrato psicológico que proporcionaron sufrimiento y desequilibrio conductual a la niña”, precisó la Fiscalía General de Justicia del estado. Los hechos se registraron entre 2022 y 2023 en un municipio metropolitano.

HOMBRES SENTENCIADOS DEBERÁN PAGAR SANCIÓN PECUNIARIA Además de su encarcelamiento, los hombres deberán pagar una sanción pecuniaria; en el caso de Agustín “N”, el monto es por 2 mil 001 cuotas y Bernabé “N”, 24 mil cuotas. También el pago por reparación de daño en términos de ley quedando a salvo los derechos de la víctima para justificar monto en etapa de ejecución de sentencia. En diciembre de 2025 ya se había dictado sentencia a ambos, pero interpusieron un recurso de apelación; no obstante, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres presentó en la audiencia de reposición pruebas para ratificar el fallo condenatorio.

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