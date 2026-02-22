Saltillo acelera rehabilitación de vialidades en bulevares clave y colonias

Con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y disminuir riesgos para automovilistas y peatones, el alcalde Javier Díaz González mantiene un programa permanente de rehabilitación de vialidades en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Las intervenciones contemplan la remoción de pavimento dañado, aplicación de asfalto caliente, nivelación de superficies y reparación de tramos con hundimientos, acciones que se ejecutan tanto en bulevares de alta circulación como en calles ubicadas al interior de colonias con desgaste acumulado.

“Nuestras cuadrillas municipales intervienen de manera estratégica en vialidades principales con alto flujo vehicular, a través de maquinaria especializada, así como en calles de colonias que presentan desgaste por el uso constante”, refirió el Alcalde.

Entre los puntos intervenidos destaca el bulevar Isidro López Zertuche, en el tramo comprendido entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle Puerto Ángel, donde brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reforzaron la rehabilitación de la carpeta asfáltica.