Saltillo acelera rehabilitación de vialidades en bulevares clave y colonias

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Cuadrillas municipales aplican asfalto caliente en distintos bulevares de Saltillo como parte del programa permanente de rehabilitación vial. CORTESÍA

Las acciones buscan mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y elevar la seguridad vial en la capital de Coahuila

Con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y disminuir riesgos para automovilistas y peatones, el alcalde Javier Díaz González mantiene un programa permanente de rehabilitación de vialidades en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Las intervenciones contemplan la remoción de pavimento dañado, aplicación de asfalto caliente, nivelación de superficies y reparación de tramos con hundimientos, acciones que se ejecutan tanto en bulevares de alta circulación como en calles ubicadas al interior de colonias con desgaste acumulado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo registra temperaturas mínimas de 3 grados; activan refugios por bajas temperaturas

“Nuestras cuadrillas municipales intervienen de manera estratégica en vialidades principales con alto flujo vehicular, a través de maquinaria especializada, así como en calles de colonias que presentan desgaste por el uso constante”, refirió el Alcalde.

Entre los puntos intervenidos destaca el bulevar Isidro López Zertuche, en el tramo comprendido entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle Puerto Ángel, donde brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reforzaron la rehabilitación de la carpeta asfáltica.

Los trabajos se concentran en arterias de alto flujo vehicular y calles al interior de colonias para mejorar la seguridad y reducir tiempos de traslado. CORTESÍA

De manera similar, continúan los trabajos sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Colinas del Sur, así como en la vialidad que conduce al Hospital Materno Infantil y al Centro Oncológico de la Región Sureste, en el Nuevo Centro Metropolitano.

Las labores se realizan mediante unidades que aplican la mezcla asfáltica a base de calor, técnica que permite mayor adherencia y durabilidad del pavimento.

ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS

El Ayuntamiento informó que, a través de 17 cuadrillas municipales, se ha dado respuesta a reportes recibidos por medio del asistente virtual 844-160-08-08. En este esquema se atendió recientemente la calzada Antonio Narro, en el tramo entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Francisco Ignacio Madero.

Personal de Infraestructura y Obra Pública intervino tramos del bulevar Isidro López Zertuche y Antonio Cárdenas para corregir hundimientos y desgaste en la carpeta asfáltica. CORTESÍA

Además, se intensificaron acciones en el bulevar Venustiano Carranza, entre Luis Donaldo Colosio y la carretera a Los Valdez; en el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional; y en el bulevar Mirasierra, en el tramo comprendido entre Revolución y el Arco Vial Zapalinamé, a la altura del fraccionamiento Nuevo Mirasierra.

El alcalde reiteró que la rehabilitación de calles y bulevares es una prioridad de su administración, al considerar que contar con infraestructura vial en óptimas condiciones no solo mejora la conectividad entre sectores, sino que impacta directamente en la calidad de vida de las y los habitantes.

