Saltillo registra temperaturas mínimas de 3 grados; activan refugios por bajas temperaturas

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Saltillo registra temperaturas mínimas de 3 grados; activan refugios por bajas temperaturas
    Protección Civil y Bomberos mantiene vigilancia permanente y exhortó a la población a evitar el uso de braseros y estufas para prevenir intoxicaciones. VANGUARDIA
Elena Vega
por Elena Vega

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso térmico en Saltillo para domingo y lunes. Protección Civil mantiene vigilancia permanente y cinco refugios temporales habilitados para atender a población vulnerable

Un nuevo descenso en las temperaturas sorprendió a la capital coahuilense. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Saltillo registrará mínimas de hasta 3 grados centígrados durante los próximos días, con un ambiente frío más intenso en las primeras horas de la mañana.

Para este domingo las temperaturas máximas se posicionarán en 14 grados, con una mínima de 3 por la noche.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Coahuila, Sheinbaum delega al Gabinete de Seguridad informe sobre situación en Jalisco tras caída de ‘El Mencho’

Para el lunes 23 de febrero se prevé una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 16, con cielo parcialmente nublados, condiciones que obligan a reforzar medidas preventivas tanto en el hogar como en la vía pública.

Ante este escenario, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se mantiene un monitoreo constante para atender cualquier incidente derivado del frío.

El funcionario señaló que las corporaciones municipales se encuentran preparadas para responder a emergencias y exhortó a la población a reportar cualquier situación de riesgo al sistema 9-1-1.

LLAMAN A EVITAR RIESGOS EN CASA

Martínez Ávalos subrayó la importancia de evitar prácticas que puedan derivar en intoxicaciones o incendios, como el uso de braseros, hornos o estufas para calentar espacios cerrados. En caso de utilizar calentadores, recomendó verificar su correcto funcionamiento y garantizar una ventilación adecuada.

Asimismo, pidió a la ciudadanía extremar precauciones personales: abrigarse correctamente, proteger boca y nariz ante cambios bruscos de temperatura, incrementar el lavado de manos y utilizar gel antibacterial, además de consumir alimentos ricos en vitamina C y bebidas calientes para fortalecer el sistema inmunológico.

CINCO REFUGIOS TEMPORALES DISPONIBLES

Como parte del operativo invernal, el municipio mantiene habilitados cinco refugios temporales para personas en situación vulnerable:

Grupo Ermita AA, en calle Miguel Hidalgo 417, Zona Centro.

Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472, Zona Centro.

Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista.

Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II.

San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo lanza segunda etapa de ‘Rueda por tu Vida’ para motociclistas

FRENTES FRÍOS

El frente frío número 37 recorre actualmente el oriente y sureste del país, interactuando con una masa de aire ártico que ha provocado este marcado descenso de temperatura en las regiones del norte, centro y oriente.

A pesar de que el calendario invernal avanza, la temporada de sistemas frontales está lejos de concluir. Según el pronóstico estacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vamos en el sistema número 37 y restan todavía 11 fenómenos meteorológicos por ingresar al territorio nacional antes de que finalice la temporada en el mes de mayo.

Se prevé que marzo sea uno de los meses más activos del cierre de ciclo, con al menos seis sistemas adicionales que podrían prolongar las mañanas gélidas en las zonas serranas, aunque cada vez menos fríos.

