Saltillo: Aceleran intervención Presidente Cárdenas y Colosio con trabajos de mantenimiento

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    Saltillo: Aceleran intervención Presidente Cárdenas y Colosio con trabajos de mantenimiento
    La renovación de la señalización busca mejorar la seguridad vial para peatones y automovilistas. CORTESÍA

Cuadrillas municipales delimitaron los carriles centrales de la avenida Pdte Cárdenas para reforzar la señalización vial

El Ayuntamiento de Saltillo mantiene trabajos de atención a vialidades y espacios públicos mediante cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, con acciones enfocadas en mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de estas labores, personal municipal realizó trabajos de delimitación de los carriles centrales de la avenida Presidente Cárdenas, con el objetivo de reforzar la señalización y contribuir a un tránsito más ordenado para peatones y automovilistas.

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El alcalde Javier Díaz González señaló que la aplicación y renovación de la señalización vial permite mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para quienes utilizan esta avenida.

De manera paralela, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las brigadas municipales realizaron labores de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Eulalio Gutiérrez Treviño.

En esta zona se retiró maleza y desechos acumulados con el propósito de mantener el camellón y el entorno de la vialidad en condiciones adecuadas.

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El Gobierno Municipal informó que la atención de vialidades y espacios públicos se mantiene de manera permanente como parte de las prioridades de la administración.

Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos de manera continua en los sectores sur, poniente, oriente, norte y centro de Saltillo, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada zona.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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