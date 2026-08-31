Saltillo: Aceleran intervención Presidente Cárdenas y Colosio con trabajos de mantenimiento

El Ayuntamiento de Saltillo mantiene trabajos de atención a vialidades y espacios públicos mediante cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, con acciones enfocadas en mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en distintos sectores de la ciudad. Como parte de estas labores, personal municipal realizó trabajos de delimitación de los carriles centrales de la avenida Presidente Cárdenas, con el objetivo de reforzar la señalización y contribuir a un tránsito más ordenado para peatones y automovilistas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la aplicación y renovación de la señalización vial permite mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para quienes utilizan esta avenida. De manera paralela, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las brigadas municipales realizaron labores de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Eulalio Gutiérrez Treviño. En esta zona se retiró maleza y desechos acumulados con el propósito de mantener el camellón y el entorno de la vialidad en condiciones adecuadas.

El Gobierno Municipal informó que la atención de vialidades y espacios públicos se mantiene de manera permanente como parte de las prioridades de la administración. Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan trabajos de manera continua en los sectores sur, poniente, oriente, norte y centro de Saltillo, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada zona.

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