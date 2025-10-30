Saltillo: Aclaran causa de muerte de menor de 8 años, fue peritonitis, no comida en mal estado

    Saltillo: Aclaran causa de muerte de menor de 8 años, fue peritonitis, no comida en mal estado
    Las complicaciones de salud comenzaron la noche del sábado, después de que el menor cenara quesadillas con pollo. FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía de Coahuila informó que Mateo Alexander, de 8 años, falleció el pasado fin de semana a causa de peritonitis secundaria a una perforación intestinal.

Luego de que el pasado fin de semana se reportara el fallecimiento de un menor de 8 años, presuntamente tras consumir alimentos en mal estado, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que la causa de muerte se debió a una perforación intestinal.

Las autoridades detallaron que los estudios periciales confirmaron que el menor, identificado como Mateo Alexander, murió a consecuencia de una peritonitis provocada por la perforación.

El deceso ocurrió la madrugada del pasado domingo en el Hospital Materno Infantil de Saltillo, después de que el niño presentara complicaciones de salud iniciadas la noche del sábado.

Según el testimonio de sus familiares, el menor había cenado quesadillas con pollo y posteriormente comenzó a sentirse mal. Tras acudir a consulta médica, se le diagnosticó una infección estomacal y se le prescribió tratamiento.

Horas más tarde, su estado de salud se agravó, por lo que fue trasladado de emergencia en un vehículo particular al hospital, donde ingresó sin signos vitales.

La peritonitis es una inflamación del tejido que recubre la cavidad abdominal y puede originarse por infecciones o perforaciones intestinales, como ocurrió en este caso, según detalló la autoridad ministerial.

