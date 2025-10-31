Tras varias personas lesionadas, detienen en persecución a presunto asaltante en Saltillo
Trajo en jaque a la policía y, en lo que huyó, hizo de todo: asaltó, se metió a casas ajenas, usó como rehenes a los dueños y los lesionó
Una intensa persecución por calles de Saltillo dejó varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, tras un robo con violencia cometido por Ernesto Damián “N”, quien ahora enfrenta cargos por robo con violencia en grado de tentativa, robo simple, lesiones, allanamiento de morada y daños a propiedad ajena.
El incidente comenzó cuando el acusado caminaba por la calle Urdiñola, a la altura del fraccionamiento Los Arcos, y amagó a una joven, Alejandra “N”, a quien sujetó del brazo para intentar despojarla de su teléfono celular. Tras huir del lugar, Ernesto Damián “N” se introdujo a una casa ajena en el cruce con la calle Coral, de donde sustrajo una cámara de video.
Durante su escape, sufrió una caída desde la segunda planta que lo hizo impactar contra el cofre de un vehículo estacionado, ocasionando daños, y posteriormente rompió el cristal de un Volkswagen sedán para robar un estéreo.
La violencia continuó en la colonia Lucio Blanco, donde Rogelio “G” resultó lesionado en el cuello por un cuchillo, sin mediar provocación alguna. Más adelante, el agresor allanó otra vivienda, donde lesionó al propietario en el hombro derecho, y posteriormente tomó como rehén a la dueña de un tercer domicilio tras subir a la azotea.
Finalmente, elementos de la Policía Municipal lograron someterlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva oficiosa, debido a que el acusado no cuenta con domicilio fijo y presenta antecedentes por violencia familiar (proceso 133/2025, marzo de 2025).
Para la próxima audiencia de vinculación a proceso, se prevé la exhibición de videos y la comparecencia de testigos que acrediten los hechos.