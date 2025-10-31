Tras varias personas lesionadas, detienen en persecución a presunto asaltante en Saltillo

Una intensa persecución por calles de Saltillo dejó varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, tras un robo con violencia cometido por Ernesto Damián “N”, quien ahora enfrenta cargos por robo con violencia en grado de tentativa, robo simple, lesiones, allanamiento de morada y daños a propiedad ajena.

El incidente comenzó cuando el acusado caminaba por la calle Urdiñola, a la altura del fraccionamiento Los Arcos, y amagó a una joven, Alejandra “N”, a quien sujetó del brazo para intentar despojarla de su teléfono celular. Tras huir del lugar, Ernesto Damián “N” se introdujo a una casa ajena en el cruce con la calle Coral, de donde sustrajo una cámara de video.

Durante su escape, sufrió una caída desde la segunda planta que lo hizo impactar contra el cofre de un vehículo estacionado, ocasionando daños, y posteriormente rompió el cristal de un Volkswagen sedán para robar un estéreo.