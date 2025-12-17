Saltillo: Agsal presenta balance positivo y anuncia planes para aumentar el suministro de agua

En la reciente sesión del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo (Agsal), encabezada por el alcalde Javier Díaz González como presidente honorario, se realizó un balance positivo de los logros alcanzados durante 2025.

Durante el año, la red de abastecimiento de la ciudad se fortaleció con 314 litros por segundo adicionales, gracias a la puesta en marcha de siete nuevos pozos y a la optimización de los existentes, lo que representó un incremento del 15 por ciento en el caudal distribuido a la población.

“Todas las acciones de este gobierno están encaminadas a mejorar la calidad de vida, y el trabajo que se realiza en el Consejo de Agsal es garantizar el abasto de agua a toda la población”, destacó Díaz González, quien añadió que para el próximo año se buscará ampliar aún más el caudal, mejorar la eficiencia y desarrollar programas que beneficien directamente a los ciudadanos.