Saltillo: Agsal presenta balance positivo y anuncia planes para aumentar el suministro de agua
Incremento en el suministro se logró gracias a siete nuevos pozos y la eficiencia de los ya existentes
En la reciente sesión del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo (Agsal), encabezada por el alcalde Javier Díaz González como presidente honorario, se realizó un balance positivo de los logros alcanzados durante 2025.
Durante el año, la red de abastecimiento de la ciudad se fortaleció con 314 litros por segundo adicionales, gracias a la puesta en marcha de siete nuevos pozos y a la optimización de los existentes, lo que representó un incremento del 15 por ciento en el caudal distribuido a la población.
“Todas las acciones de este gobierno están encaminadas a mejorar la calidad de vida, y el trabajo que se realiza en el Consejo de Agsal es garantizar el abasto de agua a toda la población”, destacó Díaz González, quien añadió que para el próximo año se buscará ampliar aún más el caudal, mejorar la eficiencia y desarrollar programas que beneficien directamente a los ciudadanos.
El alcalde reconoció el esfuerzo y los resultados del equipo de Agsal, agradecimiento que fue compartido por el presidente del Consejo, Ernesto López de Nigris, y el director general, Iván José Vicente García, quienes también destacaron el desempeño del personal operativo de la paramunicipal.
Durante la sesión, se tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo. Por parte de Veolia, asumieron su cargo como consejeros propietarios Denis Reboul, Eric Piazzon, Luz Elena García Castillo y Eva Mariel Espitia Ochoa; mientras que César Alejandro Villegas Ávila y Lizeth Quintanilla Heredia rindieron protesta como consejeros suplentes.
Con estos avances y la incorporación de nuevos integrantes, Agsal refuerza su compromiso de garantizar un suministro de agua eficiente y confiable para toda la población de Saltillo.