Saltillo: ajustan horario de rutas Aquí Vamos Gratis este sábado
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Operarán hasta las 17:00 horas rutas troncales
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este sábado 31 de octubre las rutas troncales del programa Aquí Vamos Gratis tendrán un ajuste en su horario de servicio, por lo que la última salida será a las 17:00 horas.
La modificación se debe a trabajos de mantenimiento preventivo del software de las unidades, los cuales comenzarán a partir de las 18:00 horas.
A través de un aviso dirigido a la ciudadanía, la administración municipal señaló que el servicio se reanudará con normalidad el domingo 1 de noviembre, cuando las rutas troncales operarán en sus horarios habituales.
Por ello, se exhortó a las personas usuarias a tomar previsiones y considerar el horario de la última salida para organizar sus traslados durante el sábado.