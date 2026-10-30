Saltillo: ajustan horario de rutas Aquí Vamos Gratis este sábado

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este sábado 31 de octubre las rutas troncales del programa Aquí Vamos Gratis tendrán un ajuste en su horario de servicio, por lo que la última salida será a las 17:00 horas.

La modificación se debe a trabajos de mantenimiento preventivo del software de las unidades, los cuales comenzarán a partir de las 18:00 horas.