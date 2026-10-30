Saltillo: ajustan horario de rutas Aquí Vamos Gratis este sábado

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    Saltillo: ajustan horario de rutas Aquí Vamos Gratis este sábado
    Piden tomar previsiones por ajuste de horario en rutas gratuitaS. CORTESÍA

Operarán hasta las 17:00 horas rutas troncales

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este sábado 31 de octubre las rutas troncales del programa Aquí Vamos Gratis tendrán un ajuste en su horario de servicio, por lo que la última salida será a las 17:00 horas.

La modificación se debe a trabajos de mantenimiento preventivo del software de las unidades, los cuales comenzarán a partir de las 18:00 horas.

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A través de un aviso dirigido a la ciudadanía, la administración municipal señaló que el servicio se reanudará con normalidad el domingo 1 de noviembre, cuando las rutas troncales operarán en sus horarios habituales.

Por ello, se exhortó a las personas usuarias a tomar previsiones y considerar el horario de la última salida para organizar sus traslados durante el sábado.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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