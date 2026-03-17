Saltillo: Alista Museo del Desierto nueva área infantil para Semana Santa; esperan 45 mil visitantes

El Museo del Desierto de Saltillo prepara una nueva área infantil como parte de su oferta para Semana Santa, periodo en el que proyecta recibir alrededor de 45 mil visitantes de distintas entidades, informó su director general, Arturo González.

El “Campamento Cretácico”, será un espacio de aproximadamente 600 metros cuadrados con áreas de juego y exhibición para niños con una capacidad de aproximadamente 300 personas que permitirá a los niños divertirse mientras los padres descansan.

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Detalló que el área contará con zonas de excavación, lavado de minerales y puentes, inspirada en minas y construcciones antiguas. Además, tendrá áreas de venta de alimentos y bebidas.

Aunado a ello, señaló que se tienen preparadas diversas actividades y sorpresas para los visitantes, entre las que destacó el cumpleaños de los osos, evento en el que se regala pastel. González indicó que durante la temporada también se incorporarán nuevas atracciones, como robots de dinosaurios, piezas adicionales en exhibición y el nacimiento de animales.

Precisó que las actividades se desarrollarán del 27 de marzo al 5 de abril, mientras que el día 6 el museo permanecerá cerrado. Asimismo, se ampliará el horario con cierre de taquilla a las 18:00 horas durante los días santos.

Para atender la demanda, el Museo contará con 200 nuevos guías en proceso de capacitación. El director consideró que la temporada de Semana Santa 2026 será una de las más concurridas para el recinto.