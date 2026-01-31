Saltillo alista Participa Saltillo 2026 con recursos del impuesto predial

El alcalde Javier Díaz González informó que el Gobierno Municipal trabaja en la implementación del programa Participa Saltillo para 2026, mediante el cual se destinará un porcentaje de lo recaudado por el impuesto predial a la realización de obras y proyectos propuestos directamente por la ciudadanía.

El anuncio se realizó durante la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal, en la que el Edil dio a conocer que actualmente se ejecutan los nueve proyectos que resultaron ganadores en la edición anterior del programa.

Con una inversión de 13.8 millones de pesos, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación en seis plazas ubicadas en los sectores Oriente Extremo, Poniente, Norponiente, Surponiente, Norte y Rural; además de la construcción de dos calles o callejones seguros en los sectores Oriente y Suroriente, así como la implementación de un servicio cultural en el sector Centro.

Durante la sesión, la contralora municipal, Patricia Peña Aguirre, informó que, gracias a remanentes presupuestales, fue posible integrar cinco proyectos adicionales que habían quedado en segundo lugar durante el proceso de votación ciudadana.

Asimismo, señaló que de cara a 2026 se trabaja en la difusión del programa Participa Saltillo entre la población en general y en diversas universidades, con el objetivo de involucrar a las y los jóvenes y fortalecer la cultura cívica de participación.

Peña Aguirre también destacó que el municipio de Saltillo fue reconocido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) con el Resultado Anual más Alto de su Estado en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025, además del cumplimiento del Código de Ética como Instrumento de Integridad y Control Interno dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.