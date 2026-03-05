Saltillo: alta demanda de aspirantes rebasa capacidad de ingreso en plantel del Conalep

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (Conalep) enfrenta una sobredemanda de aspirantes para el ciclo escolar entrante. Alfio Vega de la Peña, director estatal de la institución, informó que tan solo en un plantel se han emitido mil 400 fichas, superando por mucho los espacios disponibles para alumnos de nuevo ingreso.

“Tenemos exagerada demanda de los chavos que quieren ingresar a primer año. Ya tenemos 1400 fichas emitidas en este plantel y la capacidad para aceptar exclusivamente 1000 alumnos”, detalló Vega de la Peña. Esta situación refleja el crecimiento que ha tenido el subsistema educativo en la región sureste del estado.

Ante el excedente de 400 aspirantes, el director aseguró que se buscan alternativas para que no interrumpan su formación académica. “Vamos a ver de qué forma les podemos ayudar para que se puedan seguir estudiando en otras preparatorias cercanas o a través de la enseñanza abierta que la Universidad de Coahuila tiene”, explicó.

El titular del Conalep destacó que en los últimos dos años la matrícula ha crecido poco más de un 8%. Atribuyó este fenómeno a la confianza de las familias y al respaldo de las autoridades estatales y municipales, mencionando específicamente el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz.

A pesar del crecimiento en el número de estudiantes, la infraestructura se mantiene bajo presión. “Tenemos ahorita 9 planteles en el estado, una matrícula superior a los 11000 alumnos. A pesar de que estamos creciendo, son las mismas instalaciones, los mismos salones, pero con más alumnos en cada una”, reconoció el funcionario.

En otro tema, Vega de la Peña resaltó la implementación de programas de seguridad vial para alumnos que utilizan motocicletas. Gracias a capacitaciones con la Dirección de Seguridad Pública, se busca reducir los accidentes que anteriormente promediaban hasta dos percances mensuales por cada plantel en la zona.

“Lo que se tiene que hacer es portar el casco, que las motos cuenten con todos sus documentos, pero lo más importante es que manejen responsablemente. En los últimos meses del año anterior se habían tenido algunos accidentes por la falta de pericia”, subrayó el director estatal sobre las medidas preventivas.

Finalmente, mencionó que el uso de la motocicleta como transporte representa solo el 2% de la población estudiantil. Destacó que la mayoría utiliza el transporte público, beneficiándose de programas municipales como “NET”, que permiten a los jóvenes ahorrar recursos económicos para sus necesidades personales.