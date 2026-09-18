Saltillo: Alumnos del Ateneo Fuente (Huellita Danés) apoya labor de rescate de perros

La entrega busca contribuir a las necesidades derivadas del rescate y atención de los perros bajo su cuidado.

La organización “Huellita Danés” realizó una donación al rescatista de perros en Saltillo , Daniel Martínez, como parte del apoyo a la labor que desarrolla en favor de animales en situación de abandono.

SUMAN APOYO A LA LABOR DE RESCATE

Huellita Danés señaló que este tipo de acciones buscan respaldar el trabajo de personas dedicadas al rescate y generar apoyo para los animales que requieren atención.

La organización destacó que las aportaciones, aunque sean pequeñas, pueden contribuir a mantener las labores de rescate y cuidado de los perros.

Daniel Martínez, encargado de un refugio de perros rescatados en situación de calle, señaló que el abandono y el maltrato animal continúan siendo una problemática constante en la ciudad, situación que ha incrementado las necesidades del albergue.

Entre los apoyos que solicita se encuentran medicamentos para el control de garrapatas, shampoo para los animales, material de construcción para mejorar las instalaciones y recursos para cubrir servicios veterinarios.

Indicó que estos insumos son indispensables para continuar brindando atención a los perros rescatados y mejorar sus condiciones de salud y resguardo.