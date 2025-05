Saltillo: amanecido se estrella contra domicilio en Mirasierra; allegados lo resguardan

Hasta la entrada de la casa, pasando por la cochera, fue donde se incrustó un automovilista la mañana de este lunes en un domicilio de la colonia Mirasierra, al c onducir en estado de ebriedad, en Saltillo .

Al lugar acudió personal de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente, donde el responsable fue resguardado por familiares y amigos en una casa cercana. Los vecinos afectados no pudieron hacer nada para sacarlo, ya que quienes lo acompañaban no permitían el acceso a la autoridad hasta que ellos decidieran.

Una vez que retiraron el auto, los familiares del conductor acudieron directamente con los dueños de la vivienda afectada para llegar a un acuerdo. Ambas partes se trasladaron ante la autoridad correspondiente para formalizar un convenio, e incluso ya se encontraban en trámites para llamar a unos albañiles con el fin de comenzar las reparaciones de los daños causados.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron evidentes en la fachada y cochera del domicilio impactado. La rápida reacción de los afectados permitió que el asunto no escalara a mayores, aunque la indignación por la conducta del automovilista no fue menor entre los vecinos del sector.