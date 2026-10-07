Coahuila: UAdeC fortalece atención en salud mental con psicólogos y tutores

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    Coahuila: UAdeC fortalece atención en salud mental con psicólogos y tutores
    Psicólogos y tutores de las Unidades Sureste, Laguna y Norte participaron en la reunión de trabajo convocada por Extensión Universitaria de la UAdeC. CORTESÍA

Preparan encuentro académico y refuerzan un protocolo de actuación para mejorar el acompañamiento a estudiantes de las tres regiones

La Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reunió a psicólogos y tutores de las Unidades Sureste, Laguna y Norte para revisar estrategias institucionales de atención y acompañamiento a estudiantes.

En el encuentro participaron el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera; la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón; la directora de la Escuela de Psicología Unidad Laguna, Cinthya Carolina Castañón Perales, y la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Norte en Piedras Negras, Laura Verónica Ruíz Jasso.

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También asistieron la directora de la Escuela de Psicología y Enfermería Unidad Norte en Monclova, Susana Victoria Sierra Herrera, y el director de la Facultad de Psicología Unidad Sureste en Saltillo, José González Tovar.

PREPARAN CONGRESO PARA PROFESIONALES

Durante la reunión se planteó la realización de un congreso dirigido a psicólogos y tutores universitarios, con un programa que incluirá conferencias, talleres y mesas de trabajo.

La propuesta busca propiciar el intercambio de experiencias y la actualización profesional, además de fortalecer las estrategias de atención a la salud mental de los estudiantes.

Como parte de los acuerdos, se estableció la necesidad de socializar y reforzar la aplicación del protocolo de atención en salud mental desarrollado por la Dirección de Asuntos Académicos.

El documento se encuentra en operación desde el presente semestre y establece criterios y mecanismos de actuación para brindar acompañamiento a integrantes de la comunidad estudiantil que requieran atención.

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La Universidad busca, mediante estas acciones, consolidar una red institucional de acompañamiento que permita mejorar la comunicación y coordinación entre las distintas áreas involucradas en la atención de los estudiantes.

La estrategia contempla la participación de las tres unidades regionales de la UAdeC para establecer mecanismos comunes de actuación y contribuir al bienestar integral de la comunidad universitaria.

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