Saltillo: UAdeC ofrece licenciatura y maestría en Mercadotecnia

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    Saltillo: UAdeC ofrece licenciatura y maestría en Mercadotecnia
    La Facultad de Mercadotecnia de la UAdeC ofrece opciones de licenciatura y posgrado para el próximo ciclo académico. CORTESÍA

El programa de nivel superior prepara estudiantes para analizar consumidores, desarrollar estrategias comerciales y responder a las dinámicas del sector productivo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Mercadotecnia de la Unidad Sureste, mantiene abierta su oferta académica para quienes buscan iniciar o continuar su formación profesional en esta área.

Para el semestre enero-junio de 2027, la institución contempla la Licenciatura en Mercadotecnia, programa dirigido a formar profesionistas capaces de analizar el comportamiento de los consumidores, identificar tendencias y evaluar oportunidades dentro del mercado.

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La preparación incluye herramientas para el desarrollo de estrategias comerciales, investigación de mercados y toma de decisiones, además de conocimientos relacionados con la generación de ideas, innovación, gestión de información y solución de conflictos.

FORMACIÓN ORIENTADA AL MERCADO

El plan de estudios busca que los estudiantes lleven los conocimientos adquiridos a escenarios prácticos, de manera que puedan desarrollar propuestas relacionadas con productos, servicios e ideas, así como plantear estrategias de venta y distribución de acuerdo con las necesidades de las organizaciones y los consumidores.

La Facultad también cuenta con una opción de posgrado para quienes desean continuar su preparación: la Maestría en Mercadotecnia e Innovación Social.

El programa está enfocado en la formación de profesionales con herramientas de marketing y capacidad para desarrollar propuestas que contribuyan al cumplimiento de objetivos organizacionales, incorporando además una perspectiva de impacto social.

$!La Licenciatura en Mercadotecnia prepara a los estudiantes en investigación de mercados, estrategias comerciales e innovación.
La Licenciatura en Mercadotecnia prepara a los estudiantes en investigación de mercados, estrategias comerciales e innovación. CORTESÍA

MAESTRÍA CON MODALIDAD EN LÍNEA

La maestría tiene una duración de dos años y se imparte en línea, bajo un esquema flexible de módulos semestrales y con seriación mínima, lo que permite organizar los estudios de acuerdo con las necesidades de los alumnos.

Su orientación es profesionalizante y contempla la vinculación con el sector productivo. La Innovación Social constituye uno de sus principales ejes, con el propósito de fortalecer la capacidad de los estudiantes para generar propuestas y soluciones aplicables tanto en las organizaciones como en la sociedad.

Para quienes deseen ingresar a la Licenciatura en Mercadotecnia, el periodo de registro para presentar el examen de admisión concluye el 17 de septiembre de 2026.

El trámite debe realizarse mediante la página oficial de Admisiones de la UAdeC. Una vez completado el registro, los aspirantes deberán imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen, cuyo costo es de 920 pesos.

La información sobre la oferta académica puede consultarse en el sitio de la Facultad de Mercadotecnia de la UAdeC.

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