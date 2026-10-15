Ganan estudiantes del Colegio Cervantes de Torreón medalla de oro en el FIRST Global Challenge 2026

Los estudiantes del Colegio Cervantes representaron a México en la competencia mundial, en la que se enfrentaron a competidores de 185 países. La selección mexicana, integrada por los alumnos del Cervantes, también ganó la medalla de bronce por su puntaje.

Estudiantes del Colegio Cervantes de Torreón conquistaron la medalla de oro del premio Albert Einstein a la Excelencia Internacional en el FIRST Global Challenge 2026, llevado a cabo en Corea del Sur.

La medalla de oro Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence es el premio más prestigioso de la competencia, otorgado al equipo cuyo robot obtuvo el mejor desempeño y que, además, ejemplifica todos los principios de la comunidad FIRST Global.

Asimismo, recibieron dos reconocimientos por sus videos y redes sociales: el Video Storytelling Award, que ganan por tercer año consecutivo, y el Social Media Challenge Award, también por tercer año consecutivo.

En sus redes sociales, el Colegio Cervantes felicitó a los estudiantes Abril, Bárbara, Danna, Enevi, Ernesto, Isabella, Martha, Raúl, Santiago, David, Iván, Hugo y Fernanda por poner en alto el nombre de México, Coahuila y Torreón en el FIRST Global Challenge 2026.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, también felicitó a los estudiantes por su triunfo a través de redes sociales: “Su esfuerzo, preparación y talento son motivo de orgullo para nuestra ciudad, Coahuila y todo México”.