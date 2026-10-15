Ganan estudiantes del Colegio Cervantes de Torreón medalla de oro en el FIRST Global Challenge 2026

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Torreón
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    Ganan estudiantes del Colegio Cervantes de Torreón medalla de oro en el FIRST Global Challenge 2026
    El equipo mexicano obtuvo el premio Albert Einstein a la Excelencia Internacional por el desempeño de su robot. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Los jóvenes también recibieron reconocimientos por sus producciones audiovisuales y estrategias digitales durante la competencia internacional celebrada en Corea del Sur

Estudiantes del Colegio Cervantes de Torreón conquistaron la medalla de oro del premio Albert Einstein a la Excelencia Internacional en el FIRST Global Challenge 2026, llevado a cabo en Corea del Sur.

Los estudiantes del Colegio Cervantes representaron a México en la competencia mundial, en la que se enfrentaron a competidores de 185 países. La selección mexicana, integrada por los alumnos del Cervantes, también ganó la medalla de bronce por su puntaje.

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La medalla de oro Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence es el premio más prestigioso de la competencia, otorgado al equipo cuyo robot obtuvo el mejor desempeño y que, además, ejemplifica todos los principios de la comunidad FIRST Global.

Asimismo, recibieron dos reconocimientos por sus videos y redes sociales: el Video Storytelling Award, que ganan por tercer año consecutivo, y el Social Media Challenge Award, también por tercer año consecutivo.

En sus redes sociales, el Colegio Cervantes felicitó a los estudiantes Abril, Bárbara, Danna, Enevi, Ernesto, Isabella, Martha, Raúl, Santiago, David, Iván, Hugo y Fernanda por poner en alto el nombre de México, Coahuila y Torreón en el FIRST Global Challenge 2026.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, también felicitó a los estudiantes por su triunfo a través de redes sociales: “Su esfuerzo, preparación y talento son motivo de orgullo para nuestra ciudad, Coahuila y todo México”.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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