Saltillo: Aplazan fallo judicial en caso de homicidio en anexo; familia de víctima exige justicia

Con pancartas y fotografías, familiares y amigos de Nicolás Misael Silva se manifestaron este viernes a las afueras del Centro de Justicia Penal de Saltillo, exigiendo castigo ejemplar para los tres implicados en su muerte, ocurrida dentro de un centro de rehabilitación. La audiencia, programada para dictar la individualización de sanciones contra Alberto Alejandro Bragado, Roberto Carlos Lobato Cedillo y Juan Carlos Jasso Saavedra, fue aplazada por decisión de la jueza Zaida Hernández, quien fijó el próximo lunes 20 de octubre como nueva fecha para dar a conocer las penas. TE PUEDE INTERESAR: Córdova Vianello en Saltillo: ‘El Plan C es la ruta hacia las elecciones chafas y la regresión autoritaria’

Durante la sesión en la sala penal número 10, Carmen Julia Alvarado Martell, madre del joven fallecido, expresó entre lágrimas que su hijo, de 29 años, luchaba contra las adicciones y padecía una enfermedad renal. “Solo pedimos justicia, que paguen por lo que le hicieron”, dijo. También comparecieron la hermana de Nicolás, Eunice Silva, quien relató haber caído en depresión tras la pérdida, y su cuñado, Eduardo Pánuco, aseguró que toda la familia ha sufrido daño psicológico. “No hay día en que no digamos que no se ha hecho justicia”, afirmó.

En tanto, uno de los acusados, Alejandro Bragado, subió al estrado para hablar brevemente de sus hijos, de seis y cuatro años, y del dinero que gana en prisión pintando cuadros al óleo para enviarles apoyo económico. Los familiares de la víctima colocaron carteles con las imágenes de los presuntos responsables, señalando el trato violento que, aseguran, era común en el anexo donde ocurrió la muerte

El ambiente se tensó cuando no se permitió a los parientes de los detenidos colocar sus propias pancartas. La familia Silva reiteró que seguirá asistiendo a las audiencias “hasta ver justicia cumplida”.