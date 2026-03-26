Saltillo intensifica rehabilitación de calles gracias al programa ‘Aquí Andamos’

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa con labores de mantenimiento y rehabilitación de vialidades en diferentes puntos de la ciudad, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad urbana y las condiciones de seguridad para automovilistas y peatones. Siguiendo la instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó trabajos de reparación en la calle Isla Cedros, cerca del cruce con Mirlo, en la colonia Nuevo Mirasierra, así como en la calle Mario Eulalio Gutiérrez, en la colonia María de León.

Las cuadrillas municipales llevan a cabo la restauración de la carpeta asfáltica que presenta deterioro debido al tránsito constante. Para ello se retira el pavimento dañado, se aplica asfalto caliente y se nivelan las superficies para garantizar una circulación más segura. El alcalde Javier Díaz González explicó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial que se desarrolla en la capital coahuilense con el fin de conservar en mejores condiciones la infraestructura urbana.

Asimismo, destacó que las brigadas del programa “Aquí Andamos” permanecen activas en diversos sectores de Saltillo, atendiendo las zonas que requieren intervención prioritaria. Finalmente, el edil invitó a la población a reportar baches u otras incidencias en las calles a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el propósito de agilizar la atención a las solicitudes ciudadanas.

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