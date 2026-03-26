Saltillo intensifica rehabilitación de calles gracias al programa ‘Aquí Andamos’

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Saltillo intensifica rehabilitación de calles gracias al programa ‘Aquí Andamos’
    Cuadrillas municipales realizaron trabajos de reparación de pavimento en calles de las colonias Nuevo Mirasierra y María de León. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación de calles en diversas colonias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a conductores y peatones

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa con labores de mantenimiento y rehabilitación de vialidades en diferentes puntos de la ciudad, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad urbana y las condiciones de seguridad para automovilistas y peatones.

Siguiendo la instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó trabajos de reparación en la calle Isla Cedros, cerca del cruce con Mirlo, en la colonia Nuevo Mirasierra, así como en la calle Mario Eulalio Gutiérrez, en la colonia María de León.

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Las cuadrillas municipales llevan a cabo la restauración de la carpeta asfáltica que presenta deterioro debido al tránsito constante. Para ello se retira el pavimento dañado, se aplica asfalto caliente y se nivelan las superficies para garantizar una circulación más segura.

El alcalde Javier Díaz González explicó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial que se desarrolla en la capital coahuilense con el fin de conservar en mejores condiciones la infraestructura urbana.

$!Autoridades municipales invitaron a la población a reportar baches y daños en calles mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”.
Autoridades municipales invitaron a la población a reportar baches y daños en calles mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”. CORTESÍA
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$!Personal de Infraestructura y Obra Pública aplicó asfalto caliente para rehabilitar tramos dañados por el uso constante.
Personal de Infraestructura y Obra Pública aplicó asfalto caliente para rehabilitar tramos dañados por el uso constante. CORTESÍA

Asimismo, destacó que las brigadas del programa “Aquí Andamos” permanecen activas en diversos sectores de Saltillo, atendiendo las zonas que requieren intervención prioritaria.

Finalmente, el edil invitó a la población a reportar baches u otras incidencias en las calles a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el propósito de agilizar la atención a las solicitudes ciudadanas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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