Saltillo: Así queda el impuesto predial para 2026; conoce el costo en tu colonia

Según lo avalado por el Ayuntamiento, para 2026 el monto del impuesto predial para los saltillenses tendrá un ajuste del cuatro por ciento, lo que se ajusta a la inflación, de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En sesión del 10 de septiembre pasado, la Junta Catastral Municipal aprobó el “Proyecto de Actualización de las Tablas Unitarias de Suelo y Construcción del Municipio”, que contempla el aumento señalado.

La junta está conformada por la Asociación Ganadera de Saltillo, el Colegio de Valuadores y Supervisores Colegiados de México A.C., la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Urbana Sureste A. C., la Unidad Catastral Municipal, el Instituto Registral y Catastral de Coahuila y el presidente municipal de Saltillo, que en la sesión fue representado por la contralora Lissette Álvarez Cuellar.

Ramón Alonso Zea, presidente del Colegio de Valuadores y Supervisores Colegiados de México A.C., explicó en entrevista para VANGUARDIA que el valor catastral es menor al valor comercial de los terrenos, mismo que depende de otros factores.

Expuso que la nueva tabla sirve para que las personas puedan orientarse en un aproximado de lo que tendrán que pagar de predial para el año 2026, mas no es un valor comercial.

“No es que van de la mano los dos. El catastro en algunas partes paga muy poquito y el valor comercial, ya es casi el doble o el triple. Tenemos terrenos que tienen un valor catastral muy bajo y su valor comercial es muy alto porque ya cambió la vocación de ese terreno. Se sigue todavía manejando como si fueran terrenos rústicos o que están lejos de la ciudad, pero pues ya vemos que los fraccionamientos cada vez crecen más y más”, explicó Alonso Zea.

¿CUÁNTO VALE POR COLONIA?

Para el caso del Centro Histórico de Saltillo, el polígono se dividió en 11 sectores, los cuales varían entre los 263.18 y los 7 mil 832 pesos por metro cuadrado, dependiendo de la zona.

Por tipo de terreno, el sector Popular 1 es el de menor valor, con 263 pesos por metro cuadrado. Ahí se incluyen colonias como 13 de septiembre, Fundadores de la Libertad, Genaro Vázquez, Puerto de la Virgen, Topo Chico, Valle de las Palmas o Villa de Santiago.

Le sigue en valor el sector Industrial 1, con 310 pesos por metro cuadrado, donde se encuentran parques industriales como Alianza-Derramadero, Santa Fe, Santa Mónica, La Angostura o Amistad.

El siguiente en valor es el sector Popular 2, con 465 pesos por metro cuadrado, donde se clasifican colonias como Ampliación Loma Alta, Postal Cerritos, Bellavista, El Cerrito, El Tanquecito, Girasol o Jesús Cabello.

Con ese mismo valor por metro cuadrado también está el sector Industrial 2, donde se clasifican parques industriales como Las Torres, Plaza Fundadores, FINSA III o Industrial Santa Elena.

El sector Campestre es el siguiente en valor, con 484 pesos por metro cuadrado, donde se clasifican colonias como Antigua Hacienda San Alberto, El Recreo o Los Carrizales.

Posteriormente está el sector Zona Típica, con 557 pesos por metro cuadrado, donde están principalmente sectores como Derramadero, Ejido Agua Nueva, Ejido San Juan de la Vaquería, La Aurora, Los Galindo, Los Valdés, Los Ramones o Los Siller.

Le sigue en valor el Interés Social 1, que vale 619 pesos, en el que se clasifican colonias como Ampliación Amistad, Ampliación Lomas Verdes, Zaragoza, Lourdes II, Luis Donaldo Colosio, Pueblo Insurgente, Rincones de la Aurora y San José Oriente.

El sector Interés Social 2 vale 712 pesos por metro cuadrado, en el que se incluyen Ampliación La Herradura, Andalucía, Anáhuac, Hacienda Narro, La Herradura, Las Teresitas, Las Haciendas, Lomas del Refugio o Misión Cerritos.

Con 867 pesos por metro cuadrado, el siguiente sector en valor es el Medio Bajo, en el que se clasifican colonias como Agua Azul, Ampliación la Fuente, El Oasis, Hacienda San Carlos, La Fuente o Las Torres.

Le sigue en valor el sector Medio Medio, con mil 22 pesos por metro cuadrado, donde se ubican colonias como Cruz del Aire, Hacienda La Magueyada, Jardines Coloniales, La Fragua, La Rosaleda, Rancho Las Varas, Rancho el Morillo, Los Olivos o Urdiñola.

El siguiente en valor es el sector Medio Alto, con mil 238 pesos por metro cuadrado, en el que se encuentran colonias como Jardines del Campestre, La Aurora, Las Huertas, Los Maestros, Nogalar de la Aurora, Piamonte Residencial, Privada Los Adobes, Puerta de Hierro, Residencial Mirador o Rincón de Foret.

Posteriormente está el sector Residencial 1ra, con 2 mil 225 pesos por metro cuadrado, en el que están colonias como Doctores III Etapa, Hábita, Kiosco, Jardín, La Salle, Portal de Aragón, Rincón Campestre, Real de Peña, República, San Patricio o Rincón de los Encinos.

El sector más caro por metro cuadrado es el Residencial Lujo, con 2 mil 967 pesos, donde se encuentran fraccionamientos como Rincón de Alcántara, San Alberto, Residencial Los Cedros, Punta Bosque, Foresta, Los Molinos, La Rioja, La Cantera Residencial o La Joya.