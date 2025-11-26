Saltillo: Asociación Abrázate con Amor impulsa colecta para mangas linfáticas

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Saltillo: Asociación Abrázate con Amor impulsa colecta para mangas linfáticas
    Yahaira Rodríguez anunció el evento “Latiendo Juntas”, donde podrás participar en clases de yoga y meditación, cuyos ingresos se destinarán a la compra de las mangas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La asociación anunció un nuevo proyecto para reunir recursos destinados a mangas linfáticas, insumos médicos esenciales para mujeres con cáncer de mama

La asociación civil Abrázate con Amor dio a conocer una nueva campaña enfocada en la adquisición de mangas linfáticas; insumos médicos indispensables para mujeres que han perdido ganglios durante su tratamiento contra el cáncer de mama y que requieren compresión especializada para evitar inflamación, dolor y pérdida de movilidad.

Yahaira Rodríguez, presidenta de la organización, explicó que estas mangas deben fabricarse a la medida de cada paciente, ya que su función depende de una compresión específica. Según detalló, su costo va desde los 1,200 hasta casi 3,000 pesos, dependiendo del tipo y extensión requerida, y deben renovarse al menos una vez al año. Actualmente, la asociación acompaña a 224 mujeres, de las cuales un porcentaje significativo necesitará este apoyo de forma continua.

Además, Abrázate con Amor prepara el evento “Latiendo Juntas”, que se realizará en abril y estará abierto a la comunidad. A diferencia de encuentros anteriores dirigidos exclusivamente a las beneficiarias, este se plantea como una actividad solidaria donde la ciudadanía podrá participar mediante clases de yoga, sesiones de meditación y experiencias de bienestar, cuyos ingresos serán destinados en su totalidad a la compra de mangas linfáticas.

Rodríguez destacó que este proyecto cuenta ya con el respaldo de empresas, asociaciones y colectivos como Fundación Merced, Mujeres Enlace, Doble H, Muy Flamenca, Cafezzito, entre otros, que han contribuido con donativos en efectivo, actividades con causa y esquemas de recaudación conjunta. Aun así, subrayó que la meta es ampliar esta red de apoyo y que la sociedad civil se involucre activamente, ya sea mediante aportaciones económicas, difusión o participación directa en los eventos.

Como antecedente, recordó que en octubre se llevó a cabo la cuarta edición del evento “X ti, X mí y X todas”, una convivencia dirigida a mujeres en proceso o sobrevivientes de cáncer de mama, que reunió a más de 150 asistentes, incluyendo participantes de Saltillo, Ramos Arizpe y Sabinas. Parte de los recursos generados en esa jornada permitió adquirir alrededor de 19 a 20 mangas, aunque la demanda continúa en aumento.

La presidenta de la asociación señaló que su labor no se limita al aspecto médico, sino que incluye acompañamiento emocional, orientación psicológica y una red de apoyo permanente, tanto para las mujeres diagnosticadas como para sus familias. No obstante, enfatizó que la falta de acceso a insumos como las mangas linfáticas sigue siendo una de las principales urgencias.

Queremos que la gente sepa que esto no es solo un evento, es un proceso que acompaña a las mujeres durante todo su tratamiento y después de él. Cada aportación cuenta y hace una diferencia directa en su calidad de vida”, expresó.

Finalmente, reiteró el llamado a empresas y ciudadanía a sumarse a este esfuerzo colectivo y recordó que las personas interesadas pueden acercarse a la asociación a través de sus redes sociales como Abrázate con Amor, donde se estará informando sobre fechas, dinámicas y formas de apoyo.

Temas


Cáncer
Colecta
Mujeres

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

