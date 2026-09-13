Saltillo: atenderá CEBISS a seis gatos que quedaron en el Centro de Estudios Musicales

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    Saltillo: atenderá CEBISS a seis gatos que quedaron en el Centro de Estudios Musicales
    El personal del CEM apoyará en el monitoreo constante de los animales reintegrados. ESPECIAL

Los seis animales recibirán desparasitación y esterilización como parte de la atención

El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS) atenderá a seis gatos que se encuentran en las instalaciones del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas, informó Daniela Ros Rodríguez, titular del organismo municipal.

La funcionaria señaló que la atención se brindará a petición de Misión Miau y Esterilizados A.C., con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y bienestar de los felinos.

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Indicó que los seis gatos serán desparasitados y esterilizados. Aquellos que presenten un temperamento dócil serán canalizados para buscarles un hogar en el que puedan ser adoptados.

En el caso de los animales que tengan un temperamento difícil, se contempla su reintegración al Centro de Estudios Musicales, donde, con apoyo del personal del lugar, se mantendrá un monitoreo constante para revisar su estado de salud y atender sus necesidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-llevaran-jornadas-de-esterilizacion-vacunacion-y-desparasitacion-a-siete-sectores-ID23468514

Ros Rodríguez agregó que también se dará seguimiento al problema sanitario relacionado con la presencia de pulgas en el inmueble, con el propósito de contribuir a su control y reducir las afectaciones tanto para la ciudadanía como para los propios gatos.

La titular del CEBISS reiteró su compromiso de atender las necesidades de los seres sintientes y promover acciones que contribuyan a su bienestar en Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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