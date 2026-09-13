Saltillo: atenderá CEBISS a seis gatos que quedaron en el Centro de Estudios Musicales

El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS) atenderá a seis gatos que se encuentran en las instalaciones del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas, informó Daniela Ros Rodríguez, titular del organismo municipal. La funcionaria señaló que la atención se brindará a petición de Misión Miau y Esterilizados A.C., con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y bienestar de los felinos.

Indicó que los seis gatos serán desparasitados y esterilizados. Aquellos que presenten un temperamento dócil serán canalizados para buscarles un hogar en el que puedan ser adoptados. En el caso de los animales que tengan un temperamento difícil, se contempla su reintegración al Centro de Estudios Musicales, donde, con apoyo del personal del lugar, se mantendrá un monitoreo constante para revisar su estado de salud y atender sus necesidades.

Ros Rodríguez agregó que también se dará seguimiento al problema sanitario relacionado con la presencia de pulgas en el inmueble, con el propósito de contribuir a su control y reducir las afectaciones tanto para la ciudadanía como para los propios gatos. La titular del CEBISS reiteró su compromiso de atender las necesidades de los seres sintientes y promover acciones que contribuyan a su bienestar en Saltillo.

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