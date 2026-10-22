Saltillo: atienden vialidades dañadas en Mirasierra y el periférico LEA

Cuadrillas del Gobierno Municipal realizaron trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de Saltillo, así como labores de mantenimiento en una plaza pública de la colonia González Cepeda. Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa “Aquí Andamos” intervino este jueves varios tramos deteriorados del periférico Luis Echeverría Álvarez, en su intersección con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al oriente de la ciudad.

Las labores también se llevaron a cabo en la calle Emiliano Zapata, de la colonia del mismo nombre, y en el bulevar Mirasierra, además de otros puntos de la capital coahuilense. De acuerdo con el Gobierno Municipal, estos trabajos forman parte de las acciones para atender vialidades con daños en la superficie de rodamiento y mantener la infraestructura urbana.

Al respecto, el alcalde Javier Díaz González señaló que las intervenciones se realizan con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. “Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, mejoramos las condiciones de circulación para automovilistas y mantenemos en mejores condiciones la infraestructura urbana de la capital de Coahuila”, expresó.

De manera paralela, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó trabajos de mantenimiento en la plaza pública Enrique Martínez Martínez, ubicada entre las calles Prolongación Ateneo y Río Grijalva, en la colonia González Cepeda. Las cuadrillas aplicaron pintura a los juegos infantiles y al mobiliario urbano, en respuesta a solicitudes de habitantes del sector. Estas labores tienen como objetivo mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de este espacio público, utilizado por niñas, niños y familias de la colonia.

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