Saltillo: auto se le atraviesa a joven motociclista y lo deja lesionado

A las instalaciones de la Clínica 89 del IMSS fue trasladado un joven que terminó en el pavimento tras chocar contra la parte lateral trasera de un vehículo que se le atravesó en el cruce de Matorral de Hojasén y Mezquite, en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo.

Se trata de Jorge Alejandro “N”, de 27 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta sobre Mezquite con dirección a Fundadores alrededor de las 9:20 horas.

