Saltillo: auto se le atraviesa a joven motociclista y lo deja lesionado
Un motociclista fue impactado por un vehículo en la colonia Loma Linda, y fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS para recibir atención médica
A las instalaciones de la Clínica 89 del IMSS fue trasladado un joven que terminó en el pavimento tras chocar contra la parte lateral trasera de un vehículo que se le atravesó en el cruce de Matorral de Hojasén y Mezquite, en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo.
Se trata de Jorge Alejandro “N”, de 27 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta sobre Mezquite con dirección a Fundadores alrededor de las 9:20 horas.
Por su parte, sobre Matorral de Hojasén transitaba Julia Nohemí “N”, de 24 años, quien intentaba incorporarse a Mezquite con dirección a Otilio González.
La joven aseguró no haber visto al motociclista y avanzó, bloqueándole el paso con su vehículo Pontiac G6, lo que provocó que el conductor de la moto cayera al pavimento.
Personal de urgencias médicas de la Secretaría de Salud acudió para atender al lesionado, quien presentó un fuerte golpe en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al nosocomio para recibir atención médica.
Asimismo, se procedió al aseguramiento de la joven conductora y al traslado del joven, quedando ante la autoridad municipal a la espera de que la aseguradora intervenga para llegar a un convenio por los daños y lesiones ocasionadas.