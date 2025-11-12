Saltillo: auto se le atraviesa a joven motociclista y lo deja lesionado

Saltillo
/ 12 noviembre 2025
    Saltillo: auto se le atraviesa a joven motociclista y lo deja lesionado
    Jorge Alejandro “N”, de 27 años, sufrió un golpe en la rodilla izquierda tras el accidente ocurrido alrededor de las 9:20 horas, cuando circulaba por la calle Mezquite. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Un motociclista fue impactado por un vehículo en la colonia Loma Linda, y fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS para recibir atención médica

A las instalaciones de la Clínica 89 del IMSS fue trasladado un joven que terminó en el pavimento tras chocar contra la parte lateral trasera de un vehículo que se le atravesó en el cruce de Matorral de Hojasén y Mezquite, en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo.

Se trata de Jorge Alejandro “N”, de 27 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta sobre Mezquite con dirección a Fundadores alrededor de las 9:20 horas.

$!Julia Nohemí “N”, de 24 años, conducía un Pontiac G6 y no vio al motociclista, provocando la colisión que dejó al joven sobre el pavimento y generó la intervención de autoridades y servicios médicos.
Julia Nohemí “N”, de 24 años, conducía un Pontiac G6 y no vio al motociclista, provocando la colisión que dejó al joven sobre el pavimento y generó la intervención de autoridades y servicios médicos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Por su parte, sobre Matorral de Hojasén transitaba Julia Nohemí “N”, de 24 años, quien intentaba incorporarse a Mezquite con dirección a Otilio González.

La joven aseguró no haber visto al motociclista y avanzó, bloqueándole el paso con su vehículo Pontiac G6, lo que provocó que el conductor de la moto cayera al pavimento.

$!Personal de urgencias médicas de la Secretaría de Salud atendió al motociclista en el lugar antes de trasladarlo al IMSS para su atención especializada.
Personal de urgencias médicas de la Secretaría de Salud atendió al motociclista en el lugar antes de trasladarlo al IMSS para su atención especializada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Personal de urgencias médicas de la Secretaría de Salud acudió para atender al lesionado, quien presentó un fuerte golpe en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al nosocomio para recibir atención médica.

Asimismo, se procedió al aseguramiento de la joven conductora y al traslado del joven, quedando ante la autoridad municipal a la espera de que la aseguradora intervenga para llegar a un convenio por los daños y lesiones ocasionadas.

