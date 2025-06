Saltillo: Autoridades aseguran no habrá uso industrial de agua en centro de Arca Continental

El Alcalde afirma que no se trata de una planta embotelladora, mientras Desarrollo Urbano señaló que no habría licencia si no cumpliera con la factibilidad de agua

En medio de la preocupación ciudadana por la llegada de nuevas empresas al oriente de Saltillo y su posible impacto en el abasto de agua, el alcalde Javier Díaz González aseguró que el proyecto de Arca Continental en ese sector no contempla procesos de producción ni extracción del recurso.

“Hace algunos meses, al inicio de mi administración, yo recibí a los directivos de Arca Continental, donde nos explicaron qué es lo que están llevando a cabo ahí, y es solamente un Cedis de logística para poder tener la distribución a distintas partes del País de su producto”, dijo el Alcalde. “No va a haber nada de fabricación”, reiteró.

La instalación corresponde a un nuevo Centro de Distribución (CEDI) que, según información de la empresa, tendrá capacidad para operar 200 rutas y realizar hasta 60 viajes diarios. De acuerdo con su comunicado, se trata de una inversión superior a los mil 300 millones de pesos y el edificio ocupará más de 38 mil metros cuadrados.

Ante cuestionamientos sobre la factibilidad hídrica de este desarrollo, Nallely Castro, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano en Saltillo, aseguró que la dependencia no puede emitir licencias de construcción si no se cuenta con los dictámenes correspondientes.

“Tal vez es por desconocimiento, ¿verdad? Pero lo que comentaba es que, con lo que respecta a Desarrollo Urbano, nosotros no podemos emitir ninguna licencia si no cumple con las condicionantes. Una de esas condicionantes es la factibilidad de agua y drenaje, que lo emite Aguas de Saltillo”, indicó. “Si no tenemos eso, no podemos dar una licencia”, dijo.

Según el comunicado emitido por Arca Continental, el inmueble en construcción no requerirá agua para procesos industriales, ya que su función será únicamente de almacenamiento y logística. El texto también menciona que se instalará infraestructura para captación pluvial con capacidad de 2 millones de litros por año, así como paneles solares que cubrirán hasta el 60 por ciento del consumo energético del sitio.

La ciudadanía, por su parte, se mantiene atenta al desarrollo del proyecto, particularmente en lo relacionado con el uso responsable del agua y el cumplimiento de la normatividad vigente, en una ciudad donde la disponibilidad del recurso es un tema cada vez más sensible.