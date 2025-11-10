Asciende a $85 millones la inversión en deporte y recreación durante 2025 en Saltillo: Javier Díaz

A un mes de presentar su primer informe de gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González adelantó que se han invertido más de 85 millones de pesos en el fomento deportivo y rehabilitación de áreas recreativas.

Declaró que en su administración el primer tema “es una prioridad”, por lo que, a través del Instituto Municipal del Deporte, se han destinado $50 millones para impulsar diferentes disciplinas, en tanto, se proyecta abrir en 2026 un programa de apoyos a deportistas que representen a la ciudad en eventos foráneos.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz, alcalde de Saltillo, alista su primer informe de gobierno

Indicó que los restantes 35 millones de pesos se aplicaron, mediante el programa “Activa tu Parque”, en la rehabilitación de espacios públicos en colonias y barrios, a fin de propiciar la activación física, sobre todo, para impulsar prácticas deportivas, especialmente entre los niños.

En este último rubro, el presupuesto se ha conformado con aportaciones de los gobiernos estatal y municipal, así como de la iniciativa privada y los propios promotores, lo que también ha servido para organizar justas deportivas y entregar reconocimientos.

El edil se manifestó convencido de que la introducción de disciplinas como fútbol, básquetbol, béisbol, softbol y voleibol es “altamente beneficiosa”, tanto a nivel laboral como familiar, “y genera al final una mejor comunidad”.

Dijo que también se apoya al deporte de alto rendimiento entre competidores que, además, representan a la ciudad o al estado en eventos regionales y hasta internacionales, al tiempo que se convierten en buenos ejemplos para las nuevas generaciones.

Este tipo de actividades “eleva los indicadores de calidad de vida de Saltillo, que se sigue consolidando como una de las mejores ciudades para vivir”, pues contribuye no solo a la salud, sino también a regenerar el tejido familiar y social.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Blanca Martínez: icono y la voz de la Búsqueda de Desaparecidos en Coahuila

Díaz González dio a conocer que está por concretarse el proyecto de unir el Biblioparque Norte y la unidad deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), lo que permitirá integrar un centro de alto rendimiento.

Igualmente, anunció que se prepara la creación de un pequeño campo de tiro con arco en dicho Biblioparque. Luego de su arranque, este desarrollo se modernizará y perfeccionará paulatinamente, bajo la idea de masificar su uso.