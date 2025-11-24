Saltillo: Brigadas realizan limpieza de arroyo en la colonia Valle de las Flores Popular

Con el objetivo de mejorar la seguridad y el entorno de estudiantes y habitantes del poniente de Saltillo, el Gobierno Municipal llevó a cabo trabajos de limpieza profunda en el arroyo que atraviesa la colonia Valle de las Flores Popular. Las acciones se realizaron por instrucción del alcalde Javier Díaz González, a través de cuadrillas del programa Aquí Andamos.

El arroyo intervenido se encuentra entre Avenida del Rosal, Avenida del Sol y calle Dalia, justo detrás de la Escuela Secundaria Abel Suárez de León. Con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales efectuaron labores de deshierbe, retiro de residuos y despeje del cauce para permitir el flujo adecuado del agua y evitar riesgos para la comunidad educativa y las familias del sector.

El Municipio informó que estas acciones se suman a la limpieza realizada en otros arroyos de los sectores sur, norte, oriente y poniente de la ciudad, en colonias como Vicente Guerrero, Centenario, Lomas Verdes, La Herradura, La Madrid, Arboledas Popular, Morelos, La Fuente, América y Oceanía Bulevares, entre otras. Destacó que estas labores ayudan a disminuir la presencia de mosquitos, roedores y fauna nociva, lo que contribuye a la salud y tranquilidad de la población.

Refuerzan orden y seguridad vial

Además de la limpieza de arroyos, cuadrillas de Aquí Andamos realizaron trabajos de delimitación de carriles sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al norte de la ciudad, con el fin de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial. Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública pintó líneas guía entre los bulevares Vito Alessio Robles y Venustiano Carranza, para favorecer una circulación más ordenada y reducir maniobras riesgosas.

El Gobierno Municipal también rehabilitó pasos peatonales en el bulevar Francisco Coss, específicamente en los cruces con las calles Candela, Xicoténcatl y Álvaro Obregón, así como en las esquinas de la calle Carmen Aguirre de Fuentes. El objetivo es que automovilistas identifiquen con mayor claridad las zonas de cruce y disminuyan la velocidad, incrementando la seguridad de las personas que se desplazan a pie.

Atención a espacios públicos

Como parte de la intervención integral en distintos puntos de la ciudad, brigadas municipales realizaron limpieza y retiro de maleza en la plaza pública de la colonia Saltillo 2000, ubicada entre las calles Pirul y Encino y avenida Júpiter. Asimismo, atendieron áreas verdes y arbolado en un espacio junto al bulevar Francisco Coss, a la altura del cruce con Venustiano Carranza y la calle Monclova.

El Ayuntamiento reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso por mantener en buen estado los espacios públicos y los cauces naturales. Para reportar servicios públicos, puso a disposición el chatbot Saltillo Fácil en el número 844-160-08-08.